Gütersloh (gl) - Bis Dienstag noch in der Abstimmung, jetzt steht fest: Nachdem der Inzidenzwert im Kreis stabil unter 100 gesunken ist, öffnen die Stadtwerke Gütersloh am Donnerstag, 27. Mai, das Ganzjahresaußenbecken in ihrem Freizeit- und Erlebnisbad Welle am Stadtring Sundern.