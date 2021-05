„Überhaupt in diese Endrunde zu gelangen, ist schon eine Ehre“, erklärt Miriam Köpke, Leiterin der Kreismusikschule, in einer Mitteilung. Bothmann war einer von acht Teilnehmern seiner Gruppe aus ganz Deutschland.

Eigentlich sollte der Wettbewerb über Pfingsten in Bremerhaven stattfinden. Aufgrund der Corona-Regelungen wurde der Wettbewerb dann aber digital durchgeführt. Alle Teilnehmer mussten ihr Programm als Video aufnehmen und dann an den Bundewettbewerb schicken. Orpheus Bothmann startete in der Altersstufe IV. Er spielte „Marceau Symphonic“ von Phillippe Gaubert und Concertino, Op. 45, No. 7 von Lars-Erik Larsson. Wer Interesse hat, der kann sich das Programm auf der Internetseite der Musikschule anschauen: www.musikschule-guetersloh.de/jugend-musiziert-2021.

Seit seinem sechsten Lebensjahr ist Orpheus Schüler der Musikschule. Er begann seine Karriere mit Klavierunterricht bei Peter Kreutz, bevor er mit acht Jahren zusätzlich Trompetenunterricht bei Eckard Vincke erhielt. Mit zehn Jahren entdeckte Orpheus die Liebe zur Posaune und wechselte das Instrument. Er hat seitdem mehrfach erste Preise bei Musikwettbewerben wie dem Jugend-Musikpreis in Rheda-Wiedenbrück oder „Jugend musiziert“ errungen und wurde für alle Wettbewerbe von Eckard Vincke an der Musikschule für den Kreis Gütersloh vorbereitet.

Sein musikalisches Talent liegt in der Familie. Orpheus ist der Sohn von Kantor Sigmund Bothmann. Er sang bereits von Kindesbeinen an im Gütersloher Knabenchor und bei Opernaufführungen in den benachbarten Opernhäusern von Bielefeld und Osnabrück in der Zauberflöte. Seine Mutter ist Sängerin im Berliner Rundfunkchor und als Organistin mit A-Examen eine hervorragende Pianistin, die ihn bei Konzerten am Klavier begleitet.