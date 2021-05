Gütersloh (gl) - Für 2021 findet das Bürgerhaus Blankenhagen keine Berücksichtigung im Städtebauförderprogramm des Landes. Darüber informiert die Stadt in einer Mitteilung. Das Projekt zum Ausbau des Bürgerhauses am Standort der ehemaligen Jakobuskirche werde aber dadurch nicht in Frage gestellt.