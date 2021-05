Die Anklageliste, die gestern vor der 21. Strafkammer des Landgerichts Bielefeld verlesen worden ist, umfasst zwei Seiten. Dem 38-jährigen Angeklagten droht eine hohe Gefängnisstrafe.

Ein Martyrium über sechs Jahre

Der Mann mit serbischen Wurzeln wurde aus der Haft vorgeführt und versteckte sein Gesicht hinter einem Aktenordner. Er soll seine Frau zum ersten Mal 2014 vergewaltigt haben, als die Familie noch in Schloß Holte-Stukenbrock zusammen wohnte. Was in den folgenden sechs Jahren passierte, sei ein Martyrium gewesen, hieß es beim Auftakt der Verhandlung.

Ab dem 10. Juni sollen Einzelheiten vor der Kammer zur Sprache kommen. 2020 trennte sich die Frau von ihrem Mann und zog mit den Kindern nach Gütersloh. Bald danach soll der 38-Jährige eine Spionage-App heimlich auf dem Handy der Ehefrau installiert haben. An der Kasse eines Bielefelder Möbelhauses habe der Angeklagte am 16. September seiner Frau das Handy entrissen und es auf mögliche neue Bekanntschaften kontrolliert, hieß es am Donnerstag in der Anklage.

„Ich bringe dich um. Ist es das, was du wolltest?“

Auf dem Parkplatz habe er seiner Frau gedroht: „Ich bringe dich um. Ist es das, was du wolltest?“ Einige Tage später sei er seiner Frau mit dem Auto bis nach Münster hinterhergefahren. Auf einem Parkplatz soll er außer sich vor Wut den Wagen seiner Frau mehrfach gerammt haben, auch noch, als die Angegriffene im Auto flüchtete und dabei mit anderen Fahrzeugen kollidierte.

Per Handy soll die Frau vergeblich versucht haben, die Polizei zu erreichen. Der Angeklagte habe seine Frau nach einer längeren Verfolgungsjagd zum Anhalten gezwungen und sie laut Anklage an den Haaren aus ihrem Auto gerissen. Erneut habe er Todesdrohungen ausgestoßen.

Staatsanwalt spricht von einer „schwer beeinträchtigten Lebensgestaltung“

Ende November vergangenen Jahres sei der Mann schließlich mit einem heimlich angefertigten Nachschlüssel in die Gütersloher Wohnung der Ehefrau eingedrungen – obwohl ihm per Gerichtsbeschluss bereits verboten worden war, sich seiner Frau zu nähern.

Mit einem Messer soll er sie gefügig gemacht und vergewaltigt haben. Der Staatsanwalt sprach gestern im Beisein des Opfers und der Verwandtschaft von beiden Eheleuten von einer „schwer beeinträchtigten Lebensgestaltung“. Am 10. Juni soll der Prozess fortgesetzt werden.