Gütersloh (gl) - Der erste Sonntag im Monat gehört in der Weberei traditionell den Familien. Auch während der Corona-Zeit hält der Bürgerkiez an diesem Termin fest. Am Sonntag, 6. Juni, bringt die Weberei mit Unterstützung der Volksbank das Kindertheater per Livestream in die Wohnzimmer.