Gütersloh (gl) - Ein 45-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück und seine 44-jährige Begleiterin aus Gelsenkirchen haben am Sonntag an einer Tankstelle sowie später am Tierheim randaliert und drei Polizisten verletzt. Gegen 17 Uhr wurde die Polizei über das randalierende Pärchen informiert.