Gütersloh (gl) - In einer Wohnung am Heisenbergweg ist es am frühen Dienstag zu einem Streit gekommen, bei dem ein 19-Jähriger aus Kassel außer Kontrolle geraten ist. Mehrere Personen hatten sich in der Wohnung zu einem geselligen Abend getroffen. Daraus entwickelte sich der Streit, in dessen Verlauf der 19-Jährige ausrastete.