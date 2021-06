Mediziner droht hohe Haftstrafe

Als der 43-Jährige Saal eins des Landgerichts betritt, prasselt ein Blitzlichtgewitter auf ihn nieder. Die zahlreichen Journalisten, die zum Prozess angereist sind, wollen wissen, was für ein Mensch das ist.

Polizei findet USB-Sticks mit Kinderpornografie

Er, der seinen Beruf missbraucht haben soll, um Frauen sexuell gefügig zu machen. Er, in dessen Wohnung die Kreispolizei Warendorf im Dezember vergangenen Jahres ein Notebook sowie diverse USB-Sticks mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten gefunden hat. Er, der zusammen mit seiner Ehefrau – auch sie sitzt auf der Anklagebank – Marihuana angebaut haben soll.

Wer ist das eigentlich, der Mann, der diese Verbrechen begangen haben soll? Derjenige, der im Gerichtssaal eine pinkfarbene Mappe vor sein Gesicht hält, während Fotos geschossen werden, hat ein bärenhaftes Aussehen, ist leicht übergewichtig, hat die dunklen Haare zum Zopf gebunden und schaut durch wache Augen.

Mediziner verabreicht Medikament mit potenziell tödlicher Wirkung

Die Beweislage ist vernichtend. Drei Frauen zwischen 30 und 50 Jahren sitzen ihm gegenüber. Sie alle beteuern, Opfer der Verbrechen des ehemaligen Assistenzarztes geworden zu sein. Eine von ihnen soll der Angeklagte an einem Tag zweimal missbraucht haben, indem er sie mittels eines Medikaments betäubte und mit ihrem bewegungslosen Körper Oralsex hatte.

Nicht nur die Tat an sich, auch das Medikament, das der Oelder ohne medizinische Indikation eingesetzt haben soll, ist Teil der Anklage. Es habe sich um ein sogenanntes Benzodiazepin gehandelt, heißt es in der Anklageschrift. Ein Stoff, der in zu hoher Dosierung eine tödliche Wirkung entfalten kann – unter anderem, indem er Herz und Respirationstrakt beeinflusst.

Patientinnen bemerken eine auffällig dünne Spritze

In der Dosierung, die der Mediziner angewendet habe, habe Lebensgefahr bestanden. Die Klägerinnen sprechen davon, eine auffällig dünne Spritze bemerkt zu haben, die der Oelder in ihren Zugang gesteckt habe – eigentlich hatten sie nach einem Schmerzmittel verlangt.

Wie es um seine Gefühlslage steht in diesem Moment, in dem die Taten verlesen werden, die der Angeklagte begangen haben soll, zeigt er nicht. Zwischendurch nickt er leicht, wenn der Richter ihn über die Bedeutung eines frühzeitigen Geständnisses aufklärt. Mehr Gefühlsregung zeigt er kaum. Mit dem Kopf in die Hand gestützt, wirkt es fast, als lauschte er einer Geschichte, die er nicht selbst geschrieben hat.

„Sie sind der Einzige, der weiß, wie es wirklich war“

Ob der 43-Jährige am nächsten der insgesamt 20 geplanten Verhandlungstermine Aussagen zu den Vorwürfen machen möchte, die gegen ihn erhoben werden, ließ seine Anwältin zunächst offen. Richter Carsten Wahlmann sagte: „Sie sind der Einzige, der weiß, wie es wirklich war“ und appellierte an den Angeklagten, die Chance einer Einlassung am nächsten Termin wahrzunehmen.

Sollte der Oelder als schuldig in allen Anklagepunkten befunden werden, könne dabei eine Freiheitsstrafe von gut zehn Jahren fällig werden, sagte Richter Wahlmann. Das sei eine ungewöhnlich hohe Strafe für jemanden, der keinerlei Vorstrafen habe – in diesem Fall allerdings der angemessene Rahmen. „Das ist bislang noch ein Zahlenspiel.“

Marihuana angepflanzt und in großen Mengen geerntet

Dass der Angeklagte und seine Ehefrau in ihrer Oelder Wohnung in zwei sogenannten Grow-Zelten Marihuana angebaut und geerntet haben sollen, ist ein weiterer Vorwurf. In 17 Gläsern mit Schraubverschluss sollen sie die Droge in einer Menge aufbewahrt haben, in der 140 Gramm des Wirkstoffs THC enthalten sind.

Was die Polizei bei der Durchsuchung der Oelder Wohnung des Mediziners am 16. Dezember vergangenen Jahres ebenfalls vorgefunden hat: Rund 150 Fotos von Kindern. Der Mann, der seit Anfang 2020 am St.-Elisabeth-Hospital angestellt war, soll sie auf USB-Sticks und seinem Notebook gespeichert haben – unter anderem mit unbekleideten Geschlechtsteilen und bei sexuellen Handlungen. Auch Videos soll die Polizei gefunden haben.

Nächste Verhandlungstermine unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen gegen den Oelder, als eine damals 36-jährige Patientin sich am 15. Dezember 2020 bei der Polizei meldete und den Mediziner der Vergewaltigung bezichtigte. Sie hatte – trotz Sedierung – mitbekommen, was der Mediziner ihr antat. In den Folgemonaten meldeten sich zwei weitere Frauen, die zuvor unsicher gewesen waren, ob ihr Bewusstsein ihnen im Zustand der Narkose einen Streich gespielt habe, erläuterte Gerichtssprecher Guiskard Eisenberg im Vorfeld.

Fortgesetzt werden soll der Prozess rund um den Oelder Ex-Arzt und seine Ehefrau am 21. Juni. Stand jetzt soll das unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen. Auch für die darauffolgenden Gerichtstermine ist geplant, keine Besucher zuzulassen.