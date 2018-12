Ein Antrag betrifft dabei die von der Bürgermeisterin gesetzte Frist für die Abgabe von Bürgereinwendungen- und -anregungen für die Umgestaltung der Langen Straße. Die Befristung bis zum 31. Dezember 2018 möge aufgehoben werden, wird gefordert. Die Initiative geht darüber noch hinaus. Denn der Rat soll beschließen, dass der bereits begonnene Planungsprozess zunächst zu stoppen beziehungsweise zu unterbrechen ist.

»Halle muss erst eine ausführliche Identiätsdebatte führen.«

Die Initiative argumentiert, dass allen Verantwortlichen genügend Zeit und Ruhe zur Verfügung stehen müsse, um die Zukunft der Stadt auch im Hinblick auf nachfolgende Generationen verantwortlich zu gestalten. Dazu solle sich Politik und Verwaltung zunächst auf ein gemeinsames Leitbild für die weitere Stadtentwicklung verständigen. »Zu diesem Zweck muss eine Identitätsdebatte für Halle/Westfalen ausführlich geführt werden«, schreibt die Initiative. Dazu müsse man sich mit Fragen von Stadtgeschichte, Stadtbild und Entwicklungsperspektiven befassen und dafür Planungswerkzeuge wie Erhaltungssatzung, Ensembleschutz und Denkmalschutz nutzen. Auch Fragen der Verkehrsführung und der Situation nach dem A33-Bau müssten dabei einfließen. Dieses Verfahren müsse über ein Fachbüro geführt werden, meint die Initiative und schließt: »Wir sehen derzeit keine Notwendigkeit gegeben, die einen zügigen Planungsbeginn rechtfertigen würde.«

Für 15 alte Häuser wird ein Ensembleschutz gefordert

In einem zweiten Antrag regt die Initiative die Prüfung und Einrichtung eines Ensembleschutzes an der Langen Straße an. Darin einbezogen werden sollen die Häusern mit den Nummern 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 33a, 33, 31, 25, 23. Das historische Ensemble an der Langen Straße sei als historisch bedeutsam für die Stadtgeschichte und prägend für das Stadtbild einzuordnen. Es sei als letzter noch kompletter Verbund von mehreren zusammenstehenden historischen Häusern einzigartig in Halle und daher unbedingt schützenswert.

Die Interessengemeinschaft hat mit einer Präsentation bereits die Fraktionen von CDU, UWG und Grünen aufgesucht, um für ihre Ideen zu werben. Dabei werden auch positive Vorbilder aus anderen Städten vorgestellt,