Von Malte Krammenschneider

Halle-Bokel (WB). Der Weihnachtsmarkt am Gemeindehaus Bokel zählt zwar zu den kleinsten seiner Art in der Umgebung. Doch gerade dessen Gemütlichkeit wird in Bokel sehr geschätzt.

Zum Glück spielte bei der diesjährigen Ausgabe am Freitag auch das Wetter mit, denn das war in den vergangenen Jahren leider nie der Fall, wie der Vorsitzende des Heimatvereins Bokel, Klaus-Dieter Fischer bei der Begrüßung deutlich machte. »In den letzten drei Jahren hatten wir eigentlich immer Pech. Heute passt es und ich freue mich, dass so viele Besucher gekommen sind. Damit werden unsere Mühen belohnt«, sagte Klaus-Dieter Fischer bevor der Ev. Kindergarten Bokel die Anwesenden mit leidenschaftlich gesungenen Liedern wie »Schneeflöckchen, Weißröckchen« verzückte.

Die Bokel-Birds gibt es auch als Mensch-ärgere-dich-nicht-Version

Zur Belohnung durfte der Nachwuchs anschließend den Weihnachtsbaum mit kleinen Engeln, Sternen und Kugeln schmücken. Und der als Nikolaus verkleidete Günter Gisbert überreichte den Kindern eine süßte Überraschung.

Nebenan im Zelt hatten derweil zwei Hobbykünstler ihre Stände aufgebaut. Marlies Beckebanze hatte beispielsweise drollige Weihnachtsmänner gebastelt, die sich mit süßen Leckereien befüllen lassen und sich hervorragend als Deko eignen. Henry Wölfel bot den Besuchern hingegen seine im Ortsteil schon berühmten »Bokel Birds« an. »Zum ersten Mal gibt es nun auch ein »Mensch ärgere dich nicht – Spiel in der »Bokel-Birds Version«, sagt Wölfel nicht ohne Stolz und hatte keine Probleme, den ein oder anderen Vogel an den Mann zu bringen.

Die Organisatoren vom Heimatverein sowie der TSG Kölkebeck-Bokel, die übrigens für den Würstchenverkauf zuständig war, machten am Freitagabend einen zufriedenen Eindruck und Petra Knehans erklärte, dass die Erlöse des kleinen Weihnachtsmarktes dem Ortsteil zu Gute kommen sollen. »Vielleicht schaffen wir ein Neues Zelt an, denn über das Jahr verteilt haben wir hier viele Veranstaltungen«, so Knehans, die sich wie so viele Bewohner Bokels darüber freut, dass das Gemeindehaus nun wieder regelmäßig Schauplatz von kulturellen und gemeinschaftsfördernden Ereignissen ist.