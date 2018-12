Von Malte Krammenschneider

Jung und Alt wollen sich die 40. Ausgabe des idyllischen Marktes nämlich nicht entgehen lassen und bekommen dabei so einiges geboten.

Christkindlmarkt in Hörste Fotostrecke

Foto: Malte Krammenschneider

Nach einem gut besuchten Familiengottesdienst wird der Christkindlmarkt pünktlich um 11 Uhr eröffnet. Neben den Organisatoren versammeln sich auf dem zur Bühne umfunktionierten Hänger die Kinder der Kita Stockkämpen. Und auch der MGV Hörste macht sich bereit, um die Zuhörer mit ein paar Weihnachtsliedern zu erfreuen. Ein Auftritt, bei dem sie Lieder wie »In der Weihnachtsbäckerei« oder »O Tannenbaum« intonieren und die umstehenden Personen zum Mitsingen animieren.

Musik vom Blasorchester und Zauberei von Abraxas

Für gute Stimmung sorgt wenig später auch das Marienfelder Blasorchester. Die Musiker sind am Sonntag zum ersten Mal in Hörste zu Gast und begeistern mit einer schwungvollen Darbietung im bisweilen dichten Schneetreiben. Außerdem sorgt am Nachmittag der Orgeldreher Jörg Militzer für staunende Blicke mit seiner historischen Fiedel-Liese. Zauberer Abraxas verblüfft seine Zuschauer und Feuerspucker Alex sorgt für die heißen Momente des Christkindlmarktes. »Die Bühne soll heute nicht kalt werden«, so Nicole Draak.

Mit dem MGV, der TG, dem Heimatverein, der Feuerwehr sowie dem Förderverein der Grundschule sind praktisch alle Vereine aus Hörste mit im Boot, die den Gästen entweder Schmackhaftes servieren oder Selbstgebasteltes anbieten. Es locken aber auch kleine lokale Standbetreiber wie zum Beispiel Britta Goldbecker, deren Dekoartikel und Strickarbeiten dem Andrang zufolge bei den Besuchern besonders beliebt zu sein scheinen.

Ein paar Meter weiter hat Lukas Mathmann sein Zelt aufgeschlagen, unter dem er demonstriert, welch tolle Kunstwerke man aus Holz mit der Kettensäge herstellen kann. Indes wird für Hüttis Balkanhilfe wieder fleißig gesammelt und als endlich das Christkind (Stephanie Wallach) mit den Engeln Mats und Lela samt Pferd erscheint, beginnen die Augen der kleinsten Besucher zu leuchten.