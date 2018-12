Von Nikolas Müller

Und es beschert dem Zuhörer mit seiner musikalischen Erzählung der Weihnachtsgeschichte prachtvoll-zupackende Chöre, reichlich innig-berückende Arien und gewichtig-beseelte Choräle.

400 Zuhörer ließen sich nun am Sonntag in der Johanniskirche musikalisch bescheren. KMD Martin Rieker und der Bach-Chor der Johanniskantorei präsentierten die ersten drei Kantaten aus Bachs Meisterwerk, mit großer Leuchtkraft in den Chorsätzen und makelloser Tongebung in den schlichten Chorälen. Begleitet vom Philharmonischen Collegium Bielefeld entwickelte Martin Rieker einen Bach ohne viele Schnörkel, versehen mit einem raumfüllenden Atem und einer eindringlichen Gestaltung in den kammermusikalisch-gehaltenen Momenten.

Solisten-Quartett fügt sich feinsinnig und stimmungsintensiv ein

An seiner Seite ein Solisten-Quartett, das sich mühelos und feinsinnig-stimmungsintensiv in seine Gesamtdispositon einzufügen wusste. Cornelie Isenbürger, als Ersatz für die erkrankte Anna-Lena Schuppe eingesprungen, überzeugt einmal mehr mit einem strahlend-vollen Ton, Sören Richter meistert die Rolle des Evangelisten mit ansprechender Phrasierung und großer Geschmeidigkeit. Vital und gewichtig stellt sich Bassist Christos Pelekanos in der Arie »Großer Herr und starker König« dem klangmächtigen Solopart der Trompete entgegen. Und Eva Stüer nimmt das Publikum mit ihrem Alt aus expressiver Wärme und berückender Klarheit gefangen. Ihr gehören die innigen Momente dieser Aufführung, anrührend schlicht und mit emotionaler Glut versenkt sie sich in ihre Arie »Schlafe, mein Liebster, genieße die Ruh« und öffnet so wohltuend den Kontrast zu den imposant-kraftvollen Chorsätzen.

Und hier agiert imponierend raumfüllend, mit 100 Sänger und Sängerinnen ausgestattet, der Bach-Chor mit einer locker-gewebten Leichtigkeit, erspürt mit beachtlicher Innenspannung und ausbalancierter Grundierung die Tiefen der vollstimmigen Chorsätze Bachs. In sich geschlossen und transparent-vokal demonstriert der Chor in den Chorälen besonders eine tief-empfundene Klarheit und punktgenaue Beredsamkeit.

»Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen« - majestätisch und mit Pauken und Trompeten beschließt der Bach-Chor einen Adventsnachmittag voll energiegeladener Vitalität und fein ausdifferenzierter Tonschönheit und darf sich nach dieser hörenswerten Leistung von einem begeisterten Publikum ausgiebig feiern lassen.