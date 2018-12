Von Stefan Küppers

Den gemeinsamen Antrag hatten SPD und Grüne mit zahlreichen Handlungsfeldern und Aufgaben für einen neuen Klimaschutzmanager begründet. Da wird beispielhaft die Entwicklung von Projekten und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur zunehmenden Nutzung regenerativer Energien im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor genannt. Als ein wichtiges Feld sehen SPD und Grüne auch die Öffentlichkeitsarbeit mit Beratung, Informationsveranstaltungen und Ausstellungen an.

Rot-Grün sieht viele Aufgaben für neuen Manager

Schließlich soll der Klimaschutzmanager Fördermittel einwerben, Kooperationen mit der TWO abstimmen sowie Klimaschutzprojekte in Schulen, Kitas, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen initiieren. Beispielhafte Projekte sind nach Auffassung von Rot-Grün die Förderung von E-Ladestationen, die Entwicklung von Nahwärmeinseln (Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und Wärmepumpen) sowie die Nutzung von Wärmeüberschüssen in Gewerbe und Industrie.

Politische Gegenseite warnt vor Schaffung von Doppelstrukturen im Rathaus

Während Jochen Stoppenbrink (Grüne) sich freute, dass beim mittlerweile dritten Anlauf die Bildung einer solchen Stelle nunmehr eine Mehrheit findet, kam von der politischen Gegenseite einhellige Kritik. Hendrik Schaefer (CDU) äußerte massive Zweifel, dass die Stelle angesichts schon jetzt zahlreicher Aktivitäten seitens der Stadt Halle in der Praxis tatsächlich den gewünschten Mehrwert bringt. Immerhin sei die Stelle mit Gesamtkosten von rund 75.000 Euro jährlich im Haushalt veranschlagt. Schaefer war dahingehend zu verstehen, dass wenigstens diese Summe jährlich in Sachen Klimaschutz wohl erwirtschaftet werden müsse. Auch Karl-Heinz Wöstmann (UWG) kann mit einem weiteren Klimaschutzmanager wenig anfangen. »Die Kompetenzen für eine solche Stelle sind im Rathaus bereits vorhanden. Wir schaffen so einfach nur Doppelstrukturen«, sagte er. Ähnlich argumentierte auch Klaus-Peter Kunze (FDP), der zwar die Signalwirkung nach außen mit dieser neuen Stelle sieht. Es sei aber schon längst viel Bewusstsein für den Klimaschutz bei Rat und Verwaltung geweckt worden, meinte Kunze, weshalb er wesentliche Fortschritte durch die neue Stelle bezweifelt.

Frank Winter (Grüne) hingegen bedauerte die Ablehnungsfront. Klimaschutz sei ein Riesenthema und alle hätten große Aufgaben vor sich. »Wir können nicht mehr die Politik der 80er Jahre machen«, sagte Winter. Fachbereichsleiter Jürgen Keil wies darauf hin, dass bis zu 65 Prozent der Stelle des Klimaschutzmanagers in den ersten zwei Jahren gefördert werden können.