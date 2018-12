Dachstuhlbrand in Künsebeck. Foto: Stefan Küppers

Halle (WB/SKü). Bei einem Brand in Halle-Künsebeck sind fünf Menschen leicht verletzt worden.

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend ausgerückt, der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte an der Straße Neuer Kamp war nach Informationen der Feuerwehr vor Ort in Brand geraten.

Fünf Menschen, eine Mutter mit ihren vier Kindern, wurden dabei leicht verletzt. Die Frau sowie ein Kleinkind wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Löschzüge Halle, Künsebeck und Hörste sind mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Das Feuer ist ersten Angaben zufolge wohl im Obergeschoss des Hauses im Bereich einer Sauna ausgebrochen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Mehr in Kürze.