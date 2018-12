Im Bereich einer Sauna im Obergeschoss ist der Brand in einer Doppelhaushälfte an der Straße Neuer Kamp ausgebrochen. Die Feuerwehr hat ihn nach knapp einer Stunde unter Kontrolle. Die andere Haushälfte bleibt dem Vernehmen nach verschont. Foto: Küppers

Von Stefan Küppers

Halle (WB). Wenige Tage vorm Weihnachtsfest hat bei einer Künsebecker Familie mit vier Kindern der Feuerteufel zugeschlagen. Bei einem Dachstuhlbrand in der Straße Neuer Kamp ist am Dienstagabend ein Schaden von geschätzt mindestens 100.000 Euro entstanden.

Dachgeschossbrand in Halle-Künsebeck Fotostrecke

Foto: Stefan Küppers

Der Alarm bei der Feuerwehr ging gegen 18.10 Uhr ein. Als erste vor Ort war der Löschzug Künsebeck, der seine Feuertaufe in Künsebeck erlebte und den ersten Angriff von innen gegen das Feuer im Obergeschoss unternahm.

Zu dem Zeitpunkt hatten die Bewohner das Haus zum Glück bereits verlassen. Zunächst war von sechs Verletzten die Rede, was unter anderem auch zu den weitergehenden Alarmierungen führte.

Vorsorglich ins Krankenhaus

Tatsächlich war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nach Schilderung der Feuerwehr eine Mutter mit ihren vier Kindern im Haus, die dem Vernehmen nach alle schulpflichtig sind. Ein weiteres Kind aus der Nachbarschaft war zunächst als Betroffener eingestuft worden, hatte in dem Durcheinander in der Siedlungsstraße aber tatsächlich seine Eltern gesucht.

Die Familienmitglieder wurden während des Feuerwehreinsatzes in Rettungswagen aus Halle, Versmold und Harsewinkel betreut. Später wurde die Mutter sowie eines ihrer Kinder zum Zwecke der Untersuchung wegen möglicher Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dem Vernehmen nach soll sich der mögliche gesundheitliche Schaden aber in Grenzen halten.

Knapp 60 Einsatzkräfte

Der materielle Schaden aber ist hoch. Erfahrene Feuerwehrleute schätzen ihn auf einen sechsstelligen Betrag. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus einem Seitenfenster und es gab starke Rauchentwicklung. Weil die Hitze für die von innen vorgehenden Feuerwehrleute zunächst zu groß war, gingen Kameraden über Leitern durch ein kaputtes Fenster im Obergeschoss vor. Später wurde von dieser Stelle aus auch von der herbeigeeilten Drehleiter aus die Brandbekämpfung unterstützt. Über die Ursache war zunächst nichts bekannt. Es hieß aber, dass der Brand im Bereich einer Sauna im Obergeschoss ausgebrochen sein soll.

Insgesamt waren am Dienstagabend knapp 60 Einsatzkräfte der Löschzüge Künsebeck, Halle und Hörste im Einsatz. Wehrführer Wilhelm Köhne leitete den bislang größten Einsatz dieses Jahres. Zu den weitergehenden Maßnahmen des Abends gehörte auch die Alarmierung eines Unterstützungstrupps von DRK und Maltesern.