Von Oliver Horst

Halle (WB). In den Streit um das einbehaltene Weihnachtsgeld und in das Ringen um einen Sanierungstarifvertrag beim ums Überleben kämpfenden Haller Modekonzern Gerry Weber kommt Bewegung.

Am Mittwoch saßen Vertreter des Unternehmens und der IG Metall zum zweiten Mal am Verhandlungstisch. Dabei legte der Vorstand ein erstes Angebot für eine Teilzahlung des entgegen der tarifvertraglichen Regelungen bislang nicht gezahlten Weihnachtsgeldes an rund 1200 Mitarbeiter vor. Die Gewerkschaft lehnte den Vorschlag als zu niedrig ab, sprach aber von einem positiven Signal.

»Dem Vorstand ist inzwischen klar, dass das Weihnachtsgeld ein Politikum ist und eine Lösung gefunden werden muss. Dieses Jahr wird das aber wohl nicht mehr gelingen«, sagt IG-Metall-Verhandlungsführer Manfred Menningen. Insgesamt soll es, wie berichtet, um rund 1,7 Millionen Euro gehen.

»Entgegenkommen signalisiert«

In den Gesprächen um einen Sanierungstarifvertrag – der Konzern fordert für drei Jahre das Aussetzen von Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Tariferhöhungen – gibt es ebenfalls erste Bewegung. »Wir haben ein Entgegenkommen bei tariflichen Einschnitten signalisiert in dem Maße, wie die Zahl der Kündigungen reduziert wird«, sagt Menningen.

Wie berichtet, stehen rund 900 der konzernweit 6500 Arbeitsplätze zur Disposition – die meisten wegen der geplanten Schließung von weiteren 230 defizitären Filialen. Zudem fordert die Gewerkschaft eine gerechte Verteilung der Lasten. »Das heißt, dass auch der Vorstand und leitende Führungskräfte, über- und außertariflich bezahlte Mitarbeiter ihren Beitrag leisten müssen«, sagt Menningen. Die Verhandlungen sollen in der zweiten Januar-Woche fortgesetzt werden. Parallel zu den Gesprächen über einen Sanierungstarifvertrag laufen auch Verhandlungen über einen Sozialplan und Interessenausgleich.

Langfristiges Konzept bis Januar

Bis Ende Januar muss ein langfristiges Finanzierungskonzept stehen, um den mit Umsatzrückgängen, Millionenverlusten und hohen Schulden kämpfenden Konzern am Leben zu halten. Bis dahin haben Schuldscheingläubiger Forderungen in Höhe von 31 Millionen Euro gestundet. Die dürfte der Konzern aber notfalls aus der Kasse zahlen können. Der Anfang Oktober angekündigte Verkauf des Schauraum-Centers »Halle 29« in Düsseldorf für 36 Millionen Euro ist abgeschlossen.

Der Kaufpreis sei Anfang November und damit im neuen Geschäftsjahr gezahlt worden, sagte Konzernsprecherin Cornelia Brüning-Harbrecht. Neben dem Mittelzufluss bedeutet der Verkauf für die Bilanz einen außerordentlichen Ertrag von 18 Millionen Euro – die Differenz zum Buchwert.

Für ein langfristiges Finanzierungskonzept wird auch ein Beitrag der Großaktionärs- und Gründerfamilien Weber und Hardieck erwartet. Eine Kapitalerhöhung soll verworfen worden sein. Es sei denkbar, dass Banken Anteile übernehmen oder als Sicherheit für weitere Kredite verlangen.