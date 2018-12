Blick auf die Zerstörungen an der derzeit unbewohnbaren Doppelhaushälfte, in der eine fünfköpfige Familie lebte. Foto: Küppers

Von Stefan Küppers

Und dennoch ist der verheerende Brand am Dienstagabend in einer Doppelhaushälfte an der Straße Neuer Kamp in Künsebeck für die betroffene Familie eine persönliche Katastrophe. Zumal so kurz vorm Weihnachtsfest.

Friedhelm Korenke vom Ordnungsamt der Stadt Halle hat der Familie am Mittwoch gleich einen Termin in der Kleiderkammer des DRK verschafft. Denn Mutter und Kinder konnten aus dem brennenden Haus nur das retten, was sie am Leib trugen. Zum Glück musste die Stadtverwaltung für die Familie keine Obachlosenunterkunft besorgen. In der Umgebung wohnt Verwandtschaft, so die Großeltern in Borgholzhausen.

Schadenssumme auf etwa 180.000 Euro geschätzt

Die Kleidung und Möbel sowie andere Wertgegenstände im Haus sind nicht nur durch Feuer und Rauch beschädigt oder zerstört worden, auch die vielen tausend Liter Löschwasser haben erhebliche Schäden angerichtet. Die Schadenssumme wird von der Polizei nunmehr auf 180.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Untersuchungen kristalliert sich jetzt auch die Brandursache heraus. Der Brand sei von einem Saunaofen ausgegangen, hieß es von Seiten der Polizei. Die kleine Sauna war in einer Dachecke eingebaut.

Die Alarmierung war um 18.12 Uhr erfolgt. Schon vier Minuten nach dem Alarm sei das erste Fahrzeug schon auf dem Weg gewesen, berichtet in der Rückschau der stellvertretende Wehrführer Ralf Heermann. Schon von der B68 aus habe man die Flammen aus dem Dach schlagen sehen.

Weil anfangs der Eindruck bestand, dass der Brand sechs Verletzte gefordert haben könnte, hatte der Rettungsdienst den ManV-Fall ausgerufen (Massenanfall von Verletzten). Das setzte weitere Alarmierungen in Gang. Die deshalb gerufenen Kräfte des DRK und der Malteser mussten zwar nicht eingreifen, wurden dafür aber vom Landhotel Jäckel am kalten Abend mit warmen Getränken versorgt.