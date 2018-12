Halle (WB/SKü). Der Abriss der Hochhäuser am Sandkamp kommt planmäßig voran und ist nach Arbeitsschluss am Mittwoch in eine zweieinhalbwöchige Winterpause gegangen.

Mittlerweile ist das erste Hochhaus, Sandkamp Nr. 25, nur noch ein Haufen Schutt. Die Abbruchmaterialien sollen in den kommenden Wochen auf Lkw verladen und abgefahren werden. Eine Verkleinerung vor Ort ist wegen Lärm und Dreck sowie aus Rücksicht auf die Nachbarschaft am Sandkamp nicht geplant. Wie Johannes Brockbals, Architekt bei der Stadtverwaltung Halle, dieser Zeitung mitteilte, sind die Säcke mit Asbestschadstoffen mittlerweile fachgerecht entsorgt worden. Dies geschehe auch in Abstimmung mit der Bezirksregierung. Beim zweiten Sandkamp-Hochhaus (Nr. 27) laufen derweil die letzten Schritte der Schadstoffanierung. Laut Brockbals wird der eigentliche Abriss des Gebäudes in der dritten Januarwoche beginnen. »So wie es aussieht, sind wir dann planmäßig Ende März mit dem Abriss fertig«, sagte Brockbals. Insgesamt sind für Abriss und Entsorgung Kosten von 900.000 Euro geplant.