Von Klaudia Genuit-Thiessen

»Wo man früher die Oma gefragt hat, wird jetzt die Hotline gewählt«, stellt Michael Rieder, der Leiter der Rettungswache Halle, beim jährlichen Besuch von Landrat Sven-Georg Adenauer fest. Immer mehr Menschen seien zudem davon überzeugt, dass die Rettungskräfte auch innerhalb von zehn Minuten vor Ort sein könnten – wo man doch heute auch überall eine Pizza geliefert bekommt. »Keine Erklärung« für den Anstieg der Zahlen in Halle findet Bernd Strickmann, der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes. Und auch Thomas Kuhlbusch, Dezernent für Gesundheit, Ordnung und Recht beim Kreis Gütersloh, ist in diesem Punkt ratlos.

19 Prozent mehr Einsätze im Bereich der Haller Wache

Statistisch gesehen haben die Rettungswachen im Kreis 2018 insgesamt 4,6 Prozent mehr Einsätze bewältigt. 4267 Einsätze werden hochgerechnet bis Jahresende in der Rettungswache Halle registriert (davon 918 in Steinhagen) sowie 2373 Krankentransporte. Allerdings sinkt die Zahl der Notarzteinsätze voraussichtlich um 9,3 Prozent unter den Vorjahreswert. Waren es 2017 noch 1696 Einsätze, so dürften es 2018 nur noch etwa 1540 sein. Der Grund dafür liegt in der wachsenden Qualifizierung. Die Notfallsanitäter (insgesamt 62 beim Kreisrettungsdienst) stellen jetzt schon insgesamt 70 Prozent des Personals auf den Rettungswagen, Helfer, die »keine Notlösung« sind, wie Bernd Strickmann betont, der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes. Denn dank der dreijährigen Ausbildung und ihrer speziellen Erfahrung (auch mit frühzeitiger Medikamentengabe) seien sie gut vorbereitet auf die verantwortungsvolle Aufgabe. Im Falle eines Schlaganfalls beispielsweise kommt es auf jede Minute an: Statt zu warten, bis der Notarzt vor Ort ist, muss der Patient dringlich in ein geeignetes Krankenhaus gebracht werden, wo ein bildgebendes Verfahren eine sichere Diagnose und damit die Therapie ermöglicht. »Auch die Anforderungen an einen Notarzt werden in Zukunft größer«, prognostiziert Bernd Strickmann. »Wer Tag für Tag solche Einsätze fährt, kriegt Routine. Da sitzt dann jeder Handgriff«, ist auch Thomas Kuhlbusch überzeugt.

Derzeit sind auf der Haller Rettungswache etwa 30 Rettungsassistenten und Notfallsanitäter tätig. Der provisorische Standort am Feuerwehrgerätehaus Amshausen soll bekanntlich – vermutlich zum 1. April – erweitert werden, so dass das Fahrzeug dort auch als 24-Stunden-Rettungswagen eingesetzt werden kann. Parallel sucht der Kreis dort nach einem Grundstück für einen dauerhaften Rettungswachenstandort. Rieder: »Dann hat Halle noch 25 Kräfte«.

Auch für die suchen Kreis und Stadt noch einen Standort für eine neue Rettungswache, die dann auch »Heimathafen« für den bislang separat betriebenen Krankentransport werden soll. Dafür ist immer noch kein Grundstück im Haller Westen gefunden, von dem über Umgehung und B 68 auch die Autobahn schnell erreichbar ist. »Einen Zauberstab habe ich noch nicht«, konterte Thomas Kuhlbusch eine Bemerkung des Landrats zum »letzten Besuch an diesem Standort«. Davon profitieren sollen auch Werther und Borgholzhausen, versprach Kuhlbusch Borgholzhausens Bürgermeister Dirk Speckmann. »Wir sind zuversichtlich, dass wir jetzt schnell den Standort finden. Dann haben wir eine Rettungswachenstruktur, die für die nächsten 30 bis 50 Jahre trägt.«