Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Im ländlichen Kreis Gütersloh kann man sich als Bürger noch wirklich sicher fühlen, ist Landrat Sven-Georg Adenauer überzeugt. Damit das trotz Personalmangels bei der Polizei so bleibt, sollen Beamte anderer Dienststellen künftig aushelfen.

Das ist vor allem notwendig auf den rund um die Uhr besetzten Wachen, in der Leitstelle und der K-Wache, die für Tatorte, Todesfallermittlung und andere Straftaten zuständig ist. Wegen steigender Unfallzahlen mit Fahrradbeteiligung will die Polizei 2019 verstärkt Radstreifen auf die Straßen bringen, kündigte Christoph Ingenohl an, der Leitende Polizeidirektor.

Weniger Einbrüche

Wer sich auf einem nicht verkehrstüchtigen Fahrrad erwischen lässt, die Verkehrsregeln nicht einhält oder womöglich sogar auf einem gestohlenen Rad unterwegs ist, muss demnächst tief in die Tasche greifen. Im Rahmen ihrer Schwerpunktarbeit will die Polizei Verstöße »repressiv sanktionieren«, sagte Ingenohl. »Wir werden den Leuten Geld abnehmen, damit es auch weh tut.«

Die meisten Ganoven arbeiten offensichtlich anderswo. Der Landrat sprach von 26 Fällen von Wohnungs- und Tageswohnungeinbrüchen im Bereich der Wache Halle (2017 waren es noch 38), von 32 Betrugsfällen weniger und zwölf Diebstählen. Die leicht gesunkene Kriminalität macht sich statistisch in einer Häufigkeitszahl fest, die auf 100.000 Einwohner hochgerechnet ist, um einen Vergleich mit größeren Städten zu ermöglichen. Diese Zahlen liegen für Borgholzhausen bei 2536, für Halle bei 3757, für Steinhagen bei 2700 und für Werther bei 2800, im Kreis bei über 4000. Mehr als die Hälfte aller Straftaten könne aufgeklärt werden, unterstrich Christoph Ingenohl.

Wache ist knapp besetzt

Die Wache Halle wird nächstes Jahr ebenso knapp besetzt sein wie andere im Kreis. Damit man nach wie vor bei Veranstaltungen Präsenz zeigen könne, müssten unter anderem Schwerpunktdienste in einzelnen Fällen den Wachdienst personell unterstützen.

Gegebenenfalls sollen auch längst versetzte Beamte für eine befristete Zeit – nämlich bis die erhöhten Einstellungszahlen des Landes sich auf der Straße bemerkbar machen – wieder zurückgerufen werden.

In Halle gab es zwischen Januar und November 200 »außenveranlasste« Einsätze. Kreisweit ist die Polizei täglich bei 230 bis 250 Fällen im Einsatz. Wobei ein Streifenwagen in Gütersloh etwa 40 Kilometer Strecke abdeckt, in Halle jedoch 200 Kilometer. »Unser Job ist anders, aber nicht ruhiger oder weniger anspruchsvoll«, betonte Wachleiter Jan Bobe.

Für wichtig halten Landrat und Polizei die Mithilfe und Aufmerksamkeit der Bürger. Wem etwas Verdächtiges auffällt, der sollte sich unbedingt sofort über den Polizeiruf 110 melden. »Dann gelingt es vielleicht noch häufiger, jemanden auf frischer Tat festzunehmen«, sagte der Leitende Polizeidirektor.