Küchenmeister Mathias Kunze (rechts) und sein Kollege Marcel Feidieker haben sich in der neuen Küche bereits »eingekocht«. Mit hochmodernem Gerät können die Speisen immer schnell zubereitet werden. Hier kommen gerade Kartoffelgratin und Brokkoli in den professionellen Dampfgarer. Foto: Klaus-Peter Schillig

Von Klaus-Peter Schillig

Halle (WB). Der lange Tisch im Wintergarten ist schon für die nächste Betriebs-Weihnachtsfeier gedeckt, das erste Bett ist gemacht, Theke und Küche schon voll in Aktion. Obwohl noch immer eine Karawane von Handwerker-Fahrzeugen vor dem Gebäude parkt, steht der Eröffnungstermin fest: Das Restaurant »Grünwalde« öffnet am 8. Januar, das Hotel am 25. Januar.

Der Neubau an der Werther Straße steht auf historischem Grund, nämlich dem des früheren Ausflugslokals »Grünenwalde«, in dem später auch ein Rotlichtlokal namens »Flamingo-Bar« beheimatet war – bevor es einem Brand zum Opfer fiel. Die Vergangenheit findet sich im Neubau wieder. Im Flur vor dem WC, auf der Theke und an anderen Stellen versteckt sich immer mal wieder ein Flamingo, als Wandfarbe, als Dekostoff am Fenster oder als Kissen auf dem Bett erinnert ein dezentes Grün an früher. Ebenso wie einige liebevolle Deko-Details.

Drei Investoren

Drei heimische Unternehmer haben das Hotel nicht nur gebaut, sondern werden es auch betreiben: Gerrit Imkemeyer, Bauunternehmer aus Werther, Matthias Stüve (Versorgungstechnik) aus Halle und Kurt Wagemann (Tiefbau, Baustoffe, Entsorgung) aus Halle. Sie haben in Karl-Heinz Gerlach (früher Altstadthotel Versmold) einen fachkundigen Betriebsleiter eingestellt. Alle drei sind bis Weihnachten mit ihren Betriebsfeiern gleichzeitig auch Testkunden. »Wenn bei uns noch was schiefläuft, wäre das nicht so schlimm«, sagt Matthias Stüve.

Küchenmeister Marcel Kunze, der im Altstadthotel gelernt hat, und sein Kollege Marcel Feidieker, haben die nagelneue Küche bereits mehrfach eingeheizt. Kunze hat in den vergangenen sieben Jahren vorwiegend in Österreich gearbeitet. Erst in Lienz in Osttirol, dann in bekannten Touristen-Hochburgen: in Maria Wörth am Wörthersee, in Wintersportort Ischgl, im Bregenzer Wald in Vorarlberg und am Hintertuxer Gletscher. Zwischendurch hat er in Regensburg die Meisterschule absolviert. Nach der Ausbildung im Altstadthotel hat er auch noch in Warendorf gearbeitet.

Er kann also das umsetzen, was sich die drei Eigentümer vorstellen: gute und raffinierte deutsche Küche. »Und alle drei bis fünf Wochen soll es auch mal österreichische Gerichte oder ein Überraschungsmenü geben«, freut sich Gerrit Imkemeyer schon auf eigene kulinarische Erlebnisse. Die Karte soll bewusst klein gehalten werden. »Wir wollen möglichst mit Produkten aus der Region arbeiten,« sagt Matthias Stüve. Und alle Gerichte sollen frisch zubereitet werden. Damit das Konzept aufgeht, wird auch Personal gesucht – für den Service, ein weiterer Koch und für die Reinigung.

Terrasse mit Spielplatz

Schmuckstück im Restaurant-Bereich, der insgesamt 120 Plätze bietet, ist der zum Gebäude hin meist offene 100 Quadratmeter große Wintergarten. Der wird dem Hotel als Frühstücksraum dienen, kann aber auch für private Feiern bis 60 Personen oder Seminare gebucht werden. Davor erstreckt sich eine Terrasse für den sommerlichen Biergarten mit angrenzendem Spielplatz. Alles wird gesäumt von einer dichten Buchenhecke, so dass aus dem Außenbereich weder Kind noch Hund unerkannt verschwinden kann, meint Mathias Stüve. Geöffnet ist das Restaurant täglich von 17 bis 22 Uhr (ohne Ruhetag), auf Anfrage kann für Gruppen auch schon mittags geöffnet werden. Sonntags durchgehend Betrieb, beginnend mit dem Frühstücks­büffet für Jedermann.

Während im Restaurant bereits die Gläser in den Regalen und Getränke in der Kühlung stehen, sich die Servicekräfte und die Köche bereits einspielen, sind im Hotel und vor allem im Außenbereich noch die Handwerker im Einsatz. Einige Zimmer sind fast fertig, in den meisten aber muss der Tischler noch die Tische und Schränke aufbauen.

Bis zu 27 Quadratmeter

Insgesamt 35 Zimmer wird es geben, davon zehn Einzel- und 25 Doppelzimmer, verteilt auf Erd-, Ober- und Dachgeschoss. Die einzelnen Räume sind zwischen 18 und 27 Quadratmeter groß und bieten eine ganz moderne Raumaufteilung. Das WC ist jeweils ein abschließbarer eigener Raum, das große Waschbecken ist offen im Zimmer, die Dusche verschwindet frei begehbar und barrierefrei hinter einer Trennwand. Zimmertüren sind nicht mehr mit einem Schlüssel, sondern elektronisch mit einer Karte zu öffnen. Die Rezeption wird 24 Stunden besetzt sein. »Wir könnten also auch vier Sterne bekommen«, sagt Matthias Stüve. »Wir halten uns damit aber erst einmal zurück.«

Die Historie

»Zum Grünenwalde« hieß das Traditionslokal früher, später nur noch kurz »Grünenwalde«, ehe es Wirt Fritz Flottmann 1975 schließen musste. Danach folgte eine wechselhafte Geschichte. Die Dis­kothek »Halle 3« hatte hier vorübergehend ihr Domizil, ehe nur noch das Rotlicht-Lokal »Flamingo Club« übrig blieb und der Saal nicht mehr genutzt wurde. 2008 ging das historische Gebäude in Flammen auf, erste Versuche, hier ein Hotel auf gleichem Grund zu errichten, scheiterten aber. Bis Imkemeyer, Stüve und Wagemann kamen. 2015 wurde die Ruine abgerissen, 2016 mit dem Neubau begonnen und zwischenzeitlich einmal das Konzept geändert.