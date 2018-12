Bei der Aktion des Steuerzahlerbundes vor Wochen in Halle hatten Hunderte in wenigen Stunden unterzeichnet. Foto: Raschkowski

Von Stefan Küppers

Halle (WB). Streuen Haller Politiker den Bürgern Sand in die Augen und treiben ein »falsches Spiel« in Sachen Straßenausbaubeiträge , wie es Dieter Jung (Grüne) in der Ratssitzung anmerkte? Oder gibt es tatsächlich reale Aussichten, dass der Landtag die umstrittenen Regelungen beim Kommunalabgabengesetz (KAG) doch noch im Sinne zum Beispiel der Haller CDU abändert, wie Ratsherr Thomas Tappe die Hoffnung nicht aufgeben will?

Der Antrag der Bürgerinitiative Alleestraße, wonach Halle die Landesregierung auffordern solle die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen bei gleichzeitiger Kompensation der Kosten aus dem Landeshaushalt, sorgte für eine muntere Debatte im Stadtrat.

Das Thema ist dank der laufenden Volksinitiative des Steuerzahlerbundes NRW in der Bevölkerung sehr präsent. Wie Helmut Rose von der Bürgerinitiative mitteilt, sind allein aus Halle bereits rund 3000 Unterschriften für die Volksinitiative gesammelt worden. Auf Landesebene hat der Steuerzahlerbund per 14. Dezember bereits mehr als 140.000 Unterschriften gezählt. Dabei hatte sich die Volksinitiative 63.000 als Zielmarke bis Weihnachten gesetzt.

Jung: Haltung der Mehrheit im Landtag längst festgezurrt

Dieter Jung (Grüne) erneuerte seine Auffassung, dass bei den Mehrheitsfraktionen von CDU und FDP im Landtag nicht zu erkennen sei, dass die einer Abschaffung der Beitragspflicht und Übernahme der Anliegerbeiträge durch das Land zustimmen würde. »Hier so zu tun, als stünde die Haltung im Landtag nicht längst fest, ist nicht ehrlich und dient nur dem Stimmenfang«, so Jung.

Ähnlich äußerte sich Karl-Heinz Wöstmann (UWG), der den Vorwurf des Populismus beidseitig in Richtung CDU und auch SPD erhob, die auch den Antrag der Bürgerinitiative unterstützte und auf den inhaltlich gleichen Antrag der SPD-Landtagsfraktion verwies.

Kommunal-Ministerin schreibt an Bürgermeisterin

In Halle sind unterdessen Schreiben vom Landtagspräsidenten sowie der Kommunalministerin Scharrenbach (CDU) eingetroffen, in denen die aktuelle Beratungslage in Düsseldorf beschrieben werden. Die Ministerin kündigte die Erarbeitung eines Gesetzentwurfes auf Basis dessen an, was CDU und FDP im Landtag mehrheitlich als Ziele festgehalten hatten. Stichworte sind u.a. vorgelagerte Bürgerbeteiligung, Härtefonds und Überlassung den Kommunen, ob sie Anliegerbeiträge erheben oder nicht.

" „Wir haben kein Problem damit, der Fraktion deutlich zu sagen, wenn sie auf dem falschen Weg ist“ Thomas Tappe (CDU) "

Wolfgang Bölling (SPD) lobte die Haller CDU für ihren Widerstand gegen die Pläne der Landesregierung. Thomas Tappe (CDU) kritisierte ebenso wie Bölling die Absicht, die Entscheidung über Beitragserhebungen den Kommunen zu überlassen. »Wir haben kein Problem damit, der Fraktion deutlich zu sagen, wenn sie auf dem falschen Weg ist«, sagte Tappe. Doch es sei eben auch noch keine Entscheidung gefallen, empfahl Tappe stärker auf »Volkes Stimme« zu hören.

Besagtem Antrag der Bürgerinitiative wurde mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und STU bei neun Enthaltungen von Grünen und UWG zugestimmt.