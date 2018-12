Von Stefan Küppers

Halle (WB). Der Stadtrat hat bei nur einer Gegenstimme von Detlef Kroos (CDU) den Haushaltsplan für 2019 verabschiedet. In vielen Beiträgen spielte das Thema Lange Straße eine wesentliche Rolle und in einigen Reden wurde auch massive Kritik am Verhalten der Rathaus-Führung in dem Konflikt um alte Häuser geübt.

Zu einer Diskussion über die eingebrachten Bürgerantäge kam es nicht. Die Bürgermeisterin verwies die Anträge zur Beratung an die Fachausschüsse, wobei sie anmerkte, dass die Abgabefrist bis 31. Dezember für Bürgereingaben in Sachen Lange Straße nur zu Dokumentationszwecken fürs Planungsbüro gesetzt worden sei. Auch nach der Frist sei die Bürgerbeteiligung nicht abgeschlossen.

" „»Die Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro sind das Außergewöhnliche an diesem Haushalt. Wichtig ist uns, dass es mit dem Wohnugsbau voran geht, Gartnischkamp und Borgers stehen hier besonders im Fokus. Beim Kläranlagenkonzept brauchen wir finanzierbare Lösungen. Denn die Bürger werden es zahlen müssen.«“ Wolfgang Bölling (SPD) "

Wolfgang Bölling (SPD) lobte die guten Gesprächen mit der neuen Interessengemeinschaft und versicherte, dass auch die SPD an der Langen Straße viel erhalten wolle. »Auch wir halten es für notwendig, über Satzungsvorschläge nachzudenken, um bestimmte Bereiche zu sichern«, sagte Bölling. Für die Rosen- und die Bahnhofsstraße habe man früher für eine Gestaltungssatzung keine Mehrheit bekommen. »Ich hoffe sehr, dass diesmal Einzelinteressen nicht oberhand gewinnen«, sagte Bölling in Richtung CDU. Eine kontroverse Debatte bezeichnete er als gut, weil man so zu einem guten Ergebnis kommen könne.

" „»Die Luft aus einem dünner werdenden Liquiditätspolster könnte schneller entwichen sein, als uns allen lieb ist. Dann bliebe nur der Weg in Neuverschuldung. Wohl kaum eine andere Stadt in NRW investiert so dermaßen viel und holt sich so dermaßen wenig über Fördermittel zurück. Daher begrüßen wir die Stelle für Fördermanagement.«“ Hendrik Schaefer (CDU) "

Jochen Stoppenbrink (Grüne) definierte in seiner Rede als Ziel »mit Respekt für Erhaltenswertes ein unverwechselbares Stadtbild mit großer Aufenthaltsqualität und der notwendigen Funktionen Verkehrsführung, Wohnen und Arbeiten« zu entwickeln. Dies könne nur in einem mit intensiver Bürgerbeteiligung und von Respekt für andere Meinungen geprägten Planungsprozess erreicht werden, meinte der Grüne.

" „»Die Verwaltung benötigt dringend die zusätzliche Kompetenz und Manpower des Klimaschutzmanagers. Entgegen der Einlassungen von CDU, UWG und FDP fehlt es im Rathaus hier deutlich an Kapazitäten und Fachlichkeit. Durch gemeinsame Erfolge wird dringend benötigte Leidenschaft für mehr Klimaschutz entstehen.«“ Jochen Stoppenbrink (Grüne) "

Für die CDU kritisierte Hendrik Schaefer deutlich die Bürgermeisterin. »Nach dem völlig verkorksten Planungsprozess bei der Alleestraße, kann man sich nur wundern, wie von Ihnen das Thema Lange Straße angegangen wird«, sagte Schaefer. Die jüngsten Bemerkungen der Bürgermeisterin zu der im Haushalt aufgetauchten Abbruchliste (»Hätte ich das im Haushalt gesehen, wären die Abbruchmarkierungen nicht gesetzt worden.«) würden eher neue Fragen aufwerfen, als dass verloren gegangenes Vertrauen der Bürger zurückgewonnen werden könne. Der CDU-Sprecher hinterfragte die Eile der Stadtverwaltung, forderte einen Planungsstopp bei Alleestraße und Langer Straße sowie die Neuaufstellung eines Generalverkehrsplanes nach Fertigstellung der Autobahn in gut einem Jahr.

" „»Die Kassenmittel werden von 19,3 Mio. (2018) auf noch 7,7 Mio. (2020) absinken. Und es stehen noch kostenintensive Investitionen wie Kläranlage, Grundschule Gartnisch, Umbau Lange Straße und Kosten fürs Klinikum an. Wir dürfen nicht auf Kosten unserer nachfolgenden Generationen leben.«“ Karl-Heinz Wöstmann (UWG)( "

Kritische Töne kamen auch von Karl-Heinz Wöstmann (UWG): »Es kann nicht sein, dass in Bürgerworkshops Offenheit und Transparenz gepredigt wird. Und in den Listen der Verwaltung werden Entscheidungen vorgeschlagen, die mit niemand vereinbart wurden.« Das trage nicht zur Vertrauensbildung in der Bürgerschaft bei. Da hülfen auch banale Kommentare der Bürgermeisterin nicht. »Da sind die Menschen sehr sensibel geworden. Und auch der Respekt vor Aktionen aus der Bevölkerung sollte bewahrt werden und nicht von der Verwaltung abgekanzelt werden«, zielte Wöstmann auf Äußerungen bezüglich Unterschriftensammlungen der Bürgerinitiative Alleestraße ab.

" „»Es zeigt sich, dass die Steuererhöhung von vor zwei Jahren nicht genutzt wird, um die Reserven aufzufüllen, sondern um weitere Investitionen zu finanzieren. Dadurch wird diese Erhöhung letztlich verfrühstückt. Investitionen sollten sich künftig am zu erwartenden Mittelzufluss orientieren.«“ Klaus-Peter Kunze (FDP) "

Der Haushaltsplan 2019, der übrigens nach dem politischen Beratungsprozess nur noch einen Jahresüberschuss von 1,1 Millionen ausweist statt noch 1,9 Millionen Euro zum Zeitpunkt der Einbringung, war inhaltlich eigentlich nur in einem Punkt sehr umstritten: der Einführung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager. Weil bei der SPD krankheitsbedingt einige Mitglieder fehlten und deshalb die knappe rot-grüne Mehrheit für diese Stelle gefährdet schien, zog die SPD ihren Antrag kurzfristig zurück und setzt auf eine neue Abstimmung im Februar. Bei einer Niederlage hätte der Antrag ein Jahr lang nicht mehr eingebracht werden dürfen.

" „»Die Kosten für eine neue Aldi-Lösung, den Kläranlagenbau oder das Uni-Klinikum stehen alle noch nicht im Haushalt. Gehen Sie nie ohne medizinischen oder juristischen Beistand in Verhandlungen mit Klinikum-Geschäftsführer Ackermann. Denn der Mann weiß, was er will.«“ Thomas Andres (STU) "

Sein alleiniges Nein zum Haushalt begründete Detlef Kroos vor allem mit der beschlossenen und geplanten Tempo-30-Politik in Halle.