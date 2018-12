Von Stefan Küppers

Der Stadt Halle geht es finanziell gesehen gut, eigentlich sogar ausgezeichnet. Kein Wunder also, dass der Stadtrat fast einstimmig dem Zahlenwerk für 2019 zugestimmt hat.Dass es bei dem Etat mit rund 65 Millionen Euro Volumen trotz der Freude über stabile Steuereinnahmen, teilweise sinkende Ausgabenposten und sogar einem Haushaltsüberschuss von rund 1,1 Millionen Euro trotzdem viele mahnende Worte in den Haushaltsreden der Politiker gab, hat seinen Grund.

Denn die außergewöhnlich hohen Investitionen in Halle haben, abgesehen von den Folgekosten, die die nächsten Generationen verkraften müssen, auch eine weitere Kehrseite. Die Liquidität in der Stadtkasse schwindet in einem so erheblichem Maße, dass es dem Kämmerer tiefe Sorgenfalten auf die Stirn treibt.

Bis 2022 plant das kleine Halle Investitionen von fast 70 Millionen Euro

Was 20 Millionen Euro Investitionen allein im nächsten Jahr bedeuten, zeigt eine Vergleichszahl mit dem NRW-Durchschnitt. Während Halle 2019 rund 913 Euro und 2020 sogar 1017 Euro je Einwohner investiert, sind es im Land durchschnittlich nur 425 beziehungsweise 395 Euro. Bis 2022 sind Investitionen von insgesamt gar 68 Millionen geplant.

Natürlich, der Umgestaltungsbedarf in Halle ist groß. Aber angesichts der Dimensionen sollten sich die Verantwortlichen um so mehr fragen, ob jede Investition, insbesondere auch deren Höhe, tatsächlich unabdingbar ist. Das fängt bei komplett neuen Schulgebäuden (Gartnisch) an und hört bei Kläranlagenkonzepten auf. Wer immer nur aufs Gaspedal tritt, kann auch mal leicht aus der Kurve getragen werden.