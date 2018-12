Nach einem Aufruf an die Bevölkerung hatten Privatleute, eine Schule und ein Kindergarten haltbare Nahrungsmittel, Hygieneartikel und Süßigkeiten gespendet, die jetzt zusätzlich zur normalen Lieferung an die Kunden der Tafel ausgegeben wurden.

»Wir haben 2001 mit fünf Familien angefangen, inzwischen betreut die Tafel in Halle insgesamt 108 Personen aus 39 Familien«, erklärt die Leiterin der Ausgabestelle im Henry Dunant Haus. Alle in Not geratenen Menschen – unabhängig von Nationalität, Religion und ethnischer Zugehörigkeit – können nach Überprüfung ihrer Bedürftigkeit jeweils freitags zwischen 10 und 12 Uhr Lebensmittel in Empfang nehmen. Dafür wird ein symbolischer Preis von 2,50 Euro pro Erwachsener und 50 Cent pro Kind verlangt.

Die Initiatoren verstehen ihr Engagement als Hilfe zur Selbsthilfe. Die beiden Ausgabestellen in Halle gehören zur Gütersloher Tafel, die 1997 als gemeinnütziger und mildtätiger Verein gegründet wurde.