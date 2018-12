Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Diese Festreden! Welch ein Patriotismus, welch eine Emphase mitschwangen in den Worten der Honoratioren! Und dies dreifache Hurra auf den Kaiser! Die 50 Zuhörer im Hause Hollmann waren froh, dass derart ermüdende Feierlichkeiten wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Vergangenheit angehören.

Erleichtert und erheitert folgten sie Martin Wiegand bei einem historischen Spaziergang »Von Rathaus zu Rathaus«. Und erfuhren dabei so manch interessantes Detail zu den Amtsstuben aus Kaisers Zeiten. Zum nahenden Abschluss des Haller Adventskalenders hatten Dr. Katja Kosubek und Martin Wiegand vom Internetmuseum Haller Zeiträume in den Frühstücksraum des Hotels eingeladen. Gastgeberin Antje Siekendiek, die Plätzchen und Punsch servierte, staunte sehr, als immer mehr Interessierte zur Tür hereinkamen – und zwar beileibe nicht nur ältere Herrschaften.

Giebel bleibt am Haus Hess erhalten

Martin Wiegand begann seine Lesung zum heutigen Rathaus I mit einem Stadtplan aus dem Jahr 1784. Dort verzeichnet ist nämlich der Meinders Hof, vormals Potts Hof. Hermann Adolf Meinders (1675 bis 1730), berühmter Jurist, Geschichtsschreiber und Historiker, hatte das Anwesen, das etwa an der heutigen Bahnhofstraße lag, von seinem Schwiegervater übernommen. Meinders verfasste die Monumenta Ravensbergensis, eine Chronik der Grafschaft Ravensberg, in zwölf Bänden und natürlich auf Latein. Aus den Händen des Justizrates und seiner Nachkommen ging der Hof an die Schwestern Eleonore und Anna Willmanns über. Diese eröffneten dort 1875 ein Mädchenpensionat. Den süd-westlichen Teil des Areals erwarb der Kaufmann Carl Brinkmann, der von einem großen Textilgeschäft träumte.

1907 verkaufte er den Meinders Hof mit 3300 Quadratmeter Fläche an den Kreis Halle, teilte jedoch einige Bauplätze ab.

1908 baute man um und setzte einen Giebel an das Hofhaus, der heute noch am alten Haus Hess zu sehen ist. Das Inventar wurde versteigert: anrichten und Schränke, Nippes und zwölf Rohrstühle, Kohlenkasten und Bettstellen.

Schmerzlicher Verlust für Halle

Gleichwohl erwies sich Meinders Hof als zu klein für die Behörde. 1923 entstand nebenan ein Neubau, der 495.000 Mark kostete. Mit dem Verkauf von RWE-Aktien war ein Großteil der Baukosten übrigens abgesichert.

Die Behörde billigte zwar dem behäbigen Erker des alten Hofes einen gewissen Reiz zu. Doch insgesamt hielt man das Ensemble keineswegs für architektonisch wertvoll. Dennoch empfand schon damals so mancher Haller den Abbruch der Häusergruppe als schmerzlichen Verlust.

Die Breitseite des neuen Hauses richtete Architekt Wilhelm Oldemeyer zur Ravensburger Straße aus, trotz einigem Streit. Der Giebel fand eine neue Verwendung im Haus Hess, ein Tor und eine Haustür sollen in Ascheloh erhalten geblieben sein. Nur ein Kamin mit 45 Kacheln aus dem Meinders Hof zog mit um in das neue Kreishaus.

Das hatte weiße Wände und ein weißes Treppenhaus - »von einer Klarheit, die man denen wünschen möchte, die hier künftig ein- und ausgehen«, wie es hieß.

Hindenburg-Eiche am Dreiecksplatz

Mit dem Landrat zogen auch das Wohlfahrtsamt und das Fürsorgeamt mit. Die Sparkasse mit ihrem eindrucksvollen Kassenraum mit den beiden Säulen erhielt einen eigenen Zugang. Im brusthoch schwarz getäfelten Sitzungssaal kann man heute noch ein Stück der früheren Decke sehen – geprägt von einer »bäuerlich ungebrochenen Farbenfreudigkeit«, wie sie auch einem Böckstiegel zu eigen war. Die bunten Glasfenster im Treppenhaus, gestaltet von Prof. Muggly, Fenstergitter, Leuchten und andere Details zeigen noch heute im Haller Rathaus I »die kristallinen Formen des Expressionismus«.

Schon im Jahr 1917 hatten die Haller am Dreiecksplatz an der Lindartstraße zu Ehren des Siegers von Tannenberg und seiner »genialen Feldherrkunst« eine Hindenburg-Eiche gepflanzt. Dort vorbei zum heutigen Rathaus II, dem ehemaligen Amtshaus an der Graebestraße, das der Architekt August Schlienkamp 1910 gebaut hat, führte Martin Wiegand die Zuhörer. Dass bei der stundenlangen Einweihungsfeier mit seiner Exzellenz Graf von Korff-Schmising leider Kommerzienrat Kisker und Fabrikant Ferdinand Rolff fehlten, mochte mancher Gast damals bedauern. Die heutigen Zuhörer zeigten dafür Verständnis.