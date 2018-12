Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Gleich vier »Christkinder« sind am zweiten Weihnachtsfeiertag im Klinikum Halle zur Welt gekommen. Und einige weitere werdende Mütter sind für die nächsten Tage noch in der Warteschleife.

Dennoch muss das Krankenhaus eine schlechte Nachricht verkraften. Derzeit kann die Hebammengemeinschaft erst 323 Neugeborene für das Jahr 2018 vermelden. In den vergangenen Jahren waren es immer knapp 400 Kinder.

»Möglicherweise hat es in den vergangenen Monaten zuviel Wirbel um die Finanzierung von Hebammen gegeben und einige Familien haben Halle und den Kreißsaal deshalb gar nicht in Erwägung gezogen«, sagte Hebamme Julia Musik. Doch trotz einiger Wechsel laufe im Kreißsaal alles gut. Gut aufgehoben fühlten sich offensichtlich die Familien der Weihnachtsbabys, die mit Dr. José Gonzalez als Geburtshelfer und den Hebammen Svenja Nickisch und Linda Kepp auf die Welt gekommen sind. Alle am zweiten Feiertag und ziemlich schnell nacheinander.

Einige werdende Mütter sind schon über Termin

Den Anfang gemacht hat um 4.25 Uhr der kleine Safa Aras Celik aus Borgholzhausen. Der Sohn von Dilek Celik (35) und ihrem Ehemann Bayram (39) hat schon eine elfjährige Schwester. 52 Zentimeter groß und 3560 Gramm schwer ist der Neugeborene. Um 9.53 Uhr wurde Hedi Emma Steib aus Lenzinghausen geboren. Die Tochter von Konstanze Steib (33) und Ehemann Timo (38) ist 50 Zentimeter groß und wiegt 3850 Gramm. Janina Sommerkamp (32) und ihr Mann Jörn aus Werther haben ihre Tochter Ella genannt. Das 51 Zentimeter große und 3290 Gramm schwere Baby hat um 11.06 Uhr erstmals von sich hören lassen. »Einige werdende Mütter sind schon über Termin«, sagte Julia Musik. Ihre Kinder »haben noch Weihnachten noch gefeiert«, um in den nächsten Tagen zur Welt zu kommen.

Auf Nachfrage sagte am Donnerstag der Sprecher des Klinikums Bielefeld, Axel Dittmar, dass man sich im Klinikum Halle wegen des deutlichen Geburtenrückgangs in diesem Jahr keine grundsätzlichen Sorgen über die Zukunft der Geburtshilfestation machen müsse. Solche Einbrüche passierten immer wieder mal. So seien im Babytown des Klinikums Bielefeld die Geburtszahlen ebenfalls zurückgegangen, mutmaßlich aufgrund von Bauarbeiten. In Bielefeld würden jährlich sonst etwa 1200 Kinder zur Welt gebracht.