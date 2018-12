Wie in jedem Jahr sangen die Sänger unter Leitung von Christian Schumacher auf den verschiedenen Stationen einige Weihnachtslieder. Dazu gehörte das klassische »Stille Nacht, heilige Nacht« ebenso wie »Es kam ein Engel«, »Als die Welt verloren« und »Freudig Erd- und Sternenzelt«. Immerhin 88 Patienten waren am zweiten Weihnachtstag im Klinikum Halle zugegen.

Auch der Ärztliche Direktor kündigt seinen Ruhestand an

Namens des Klinikums bedankte sich der Chefarzt und Ärztliche Direktor Dr. Michael Hanraths bei den Sängern für den Gesang und auch die verlässliche Treue über all die Jahre. Hanraths bedauerte, dass der MGV Ravensberg im nächsten Jahr wohl keinen Auftritt mehr im Klinikum haben werde. Denn an Weihnachten 2019 werde er wohl auch seinen letzten Arbeitstag im Klinikum haben, kündigte Dr. Hanraths schon mal seinen Wechsel in den Ruhestand an. Vom MGV-Vorsitzenden Dieter Baars bekam der Ärztliche Direktor eine kleine »Medizin« verordnet, nämlich einen Haller Schnaps aus dem Hause Kisker mit einer Sonderetikettierung zum 150-jährigen Bestehen des MGV Ravensberg in diesem Jahr.

Am Donnerstag, 10. Januar, 19 Uhr kommen die Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung in der Destille des Bürgerzentrums zusammen. Bei den Vorstandswahlen werde dann wohl niemand mehr antreten, vermutet Dieter Baars. Im Anschluss soll am gleichen Abend eine außerordentliche Hauptversammlung folgen, in der der Auflösungsbeschluss mit einer Drei-Viertel-Mehrheit gefasst werden soll.