Von Klaudia Genuit-Thiessen

Mit 56 Jahren hat der Familienvater aus Hörste einen neuen Berufsweg eingeschlagen: vom Vertriebler zum Bestatter. Zu Jahresbeginn eröffnet er an der Neuen Dorfstraße 18 ein Bestattungsinstitut. Für ihn ist das eine logische Folge seiner Erfahrungen in der Hospizarbeit. »Das hat mich doch sehr gegründet«, sagt der gelernte Agrar-Fachmann. »Ich will Menschen in der für sie schmerzlichen Phase des Abschiednehmens beraten und unterstützen und ihnen notwendige Formalitäten abnehmen. Denn die Trauerfeier ist ein unwiederbringliches Ereignis. Es ist mir wichtig, ihm einen würdigen und persönlichen Rahmen zu geben. Und: »Ich will Menschen helfen, auch wieder ins Leben zu kommen.«

Grenzerfahrungen gesammelt

Es waren nicht die Sterbefälle in der eigenen Familie, der frühe Tod von Nichte und Schwester, die den Vater von zwei Söhnen (Paul ist 18, Robert 19) zur ehrenamtlichen Hospizarbeit gebracht haben. Aber vor 15 Jahren ist sein damals dreijähriger Sohn Paul lebensgefährlich erkrankt. Die Grenzerfahrungen damals und die Trauer in anderen betroffenen Familien gaben den Anstoß, sich in Borgholzhausen zum Hospizhelfer ausbilden zu lassen. 2007 initiierte er die Gründung der Haller Hospizarbeit. Vertraut mit der Begleitung sterbender Menschen und ihrer Angehörigen lag es für ihn nicht mehr fern, über die Berufung zum Bestatter nachzudenken.

Thomas Kremer ist gelernter Landwirt, hat Agrarwissenschaften studiert und viele Jahre im Vertrieb im Umfeld der grünen Branche gearbeitet. Als Assistent in einem Landmaschinenbetrieb kam er mit Ehefrau Carola Kalitta-Kremer Ende der 80er Jahre von Berlin nach Ostwestfalen. Nach Gütersloh und dreieinhalb Jahren in Halle zog die Familie schließlich nach Hörste. 23 Jahre arbeitete Thomas Kremer im Vertrieb als Rasenspezialist. Von Fußball-, Golf- und Reitplätzen wechselte er schließlich als Vertriebs- und Marketingleiter in einen Bio-Düngemittelbetrieb. Und wusste irgendwann, dass er es anders angehen lassen wollte in seinem Leben.

Autorenlesung und Konzert

»Wir gewinnen, wenn wir uns mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzen«, sagt der Wahl-Hörster, der aus der Hospizarbeit viel Kraft für sein eigenes Leben schöpft. Und der seine neue Aufgabe auch ein Stück als Seelsorge für die Hinterbliebenen versteht. Er möchte dazu beitragen, dass jeder auf seine ganz persönliche Art Abschied von einem Verstorbenen nehmen kann. Tatkräftig unterstützt wird Thomas Kremer in der Praxis dabei von seinem Sohn Paul. Ehefrau Carola Kalitta-Kremer, die seit 15 Jahren selbstständig als Trainerin, Mediatorin und Coach arbeitet, bietet trauernden Angehörigen auf Wunsch persönliche Begleitung an.

Dem Thema Tod und Abschied will Thomas Kremer in seinen neuen Räumen hin und wieder auch mit Autorenlesungen oder Konzerten Platz einräumen. Eine erste Veranstaltung dieser Art ist die offizielle Eröffnung des Geschäftes am Freitag, 15. Februar, ab 18 Uhr.