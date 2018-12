Halle (kg). Im Grunde sind es die heimischen Läufer, die das kurze A 33-Teilstück zwischen Ravenna-Park und Alleestraße am Samstag, 5. Januar, eröffnen. Denn wenige Tage nach dem Autobahnlauf, nämlich am Freitag, 11. Januar, soll schon der Verkehr bis zum Haller Südkreuz fließen.

»Eine offizielle Eröffnung ist nicht geplant«, sagte Organisator Eckhard Kleine-Tebbe am Freitag. In Absprache mit Reinhard Stricker und Udo Kerwien vom Stadtsportverband hat Eckhard Kleine-Tebbe den SC Halle als Partner mit ins Boot geholt. Schirmherr ist Landrat Sven-Georg Adenauer. Vorgesehen sind bei der Veranstaltung – wie berichtet – zwei Strecken. Der Volkslauf über fünf Kilometer beginnt um 13.30 Uhr, die Zehn-Kilometer-Läufer starten um 14.30 Uhr. Start und Ziel ist am Schulzentrum Masch. »Wir benutzen nur den Auffahrtsarm Richtung Bielefeld. Der wichtigste Punkt bei den Absperrungen ist der, dass dort niemand auffahren kann«, sagt Reinhard Stricker.

Anmeldungen laufen über das Online-Portal mikatiming.de

»Das Event in Steinhagen, wo wir 1200 Teilnehmer hatten, ist nicht wiederholbar. Dies Teilstück ist auch zu kurz für einen Start auf der Autobahn. Darum haben wir das Schulzentrum Masch ins Auge gefasst«, stellte Kleine-Tebbe noch einmal klar. Gelaufen wird dann über die Wasserwerkstraße, dann am neuen Clubheim über einen Feldweg, den Radweg an der Alleestraße herunter, über die Brücke bis zum »Südkreuz«. Wer die längere Strecke läuft, wendet in Künsebeck hinter der Brücke, die in die Patthorst führt. Für Kurzstreckler ist schon in Höhe der Dahlbreede Wendepunkt. 323 Anmeldungen liegen vor. Weitere werden folgen, ist sich Kleine-Tebbe sicher. »Ich bin sicher, dass es eine tolle Veranstaltung wird«.

Die Anmeldungen laufen über das Online-Portal mikatiming.de. Teilnehmer für die zehn Kilometer zahlen zehn Euro, die Fünf-Kilometer-Läufer die Hälfte und Nachmeldungen sind nur möglich mit einem Aufschlag von zwei Euro. Die Läufer starten mit Chip am Schuh. Ausgewertet wird über das TimeTeam Jung.

Typisierungsaktion gegen Blutkrebs läuft ebenfalls an diesem Tag

Die Johanniter aus Werther sorgen mit ihrer Feldküche dafür, dass die Teilnehmer nach dem Lauf mit heißem Tee versorgt werden. Die Verpflegung an der Masch mit Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Getränken liegt in Händen des SC Halle, der auch Streckenposten stellt und mit dem »Gastro-Service« auch ein bisschen verdienen möchte, um die hohen Kosten für sein neues Clubheim zu finanzieren. Vor Ort vertreten ist zudem der TuS Borgholzhausen mit einer Typisierungsaktion gegen Blutkrebs. Eckhard Kleine-Tebbe: »Diese gute Sache wollen wir unterstützen«.