Halle/Gütersloh (WB). Was tun Unternehmer oder Neugründer, wenn sie nicht mehr weiter wissen? Beim Thema Wachstum, Innovation, Vertrieb, IT, Entwicklung, Controlling, Mitarbeiterführung oder Unternehmensnachfolge erhalten sie kostenlose Hilfe durch Mentoren, die aus dem aktiven Berufsleben zwar ausgeschieden sind, jedoch ihr langjähriges Wissen ehrenamtlich gern an Unternehmer weitergeben.

Der Mentoren-Service ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderer des Kreises Gütersloh und der Stadt Bielefeld sowie der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld. Hier schöpft man aus einem wahren Pool der Kompetenzen. »Wir erleben bei unseren Einsätzen oft, dass den Unternehmenslenkern einfach ein Sparringspartner für den vertrauensvollen Austausch fehlt – sowohl in Einzelunternehmen als auch im Mittelstand«, sagt Horst Peil, der sich seit Jahren als Mentor engagiert. Etwa 25 Mentoren, die in verschiedenen Branchen tätig waren, werden durch die pro Wirtschaft GT in 20 bis 30 Fällen pro Jahr an Interessenten vermittelt.

Unternehmer und Mentor werden zusammen gebracht

In einem Vorgespräch mit der pro Wirtschaft GT wird die Fragestellung des Unternehmers besprochen und ein Mentor ausgesucht. Dieser sollte über die entsprechende Fachlichkeit verfügen und Zeit sowie Lust auf die Begleitung des jeweiligen Unternehmens haben. Denn, wie überall gilt auch hier: »Die Chemie muss passen!« Hier geht es nicht um Unternehmensberatung, sondern vielmehr um einen Interessen- und Erfahrungsaustausch. Die Mentoren geben Anregungen und stupsen an. Sie freuen sich an einer erfolgreichen Umsetzung ihrer Tipps und Hinweise. Sie üben beispielsweise Kundengespräche oder begleiten Personalauswahlverfahren, helfen bei der Entwicklung neuer Produkte und geben Input zum Aufbau eines Vertriebs.

»Ich gebe meinen Mentees Hausaufgaben, die diese selbständig lösen«, erklärt Klaus Rudat. Der Maschinenbauingenieur betreut als Mentor vor allem produzierende Unternehmen, gibt Anregungen für aufgeräumte und klare Produktionsprozesse und die permanente Kundengewinnung. Mit Spannung und viel Interesse beobachten und begleiten die Mentoren das Wachstum des Unternehmens. Der Vorteil? Mentoren sind neutrale Beobachter, die ein offenes Ohr für die Unternehmer haben, diesen unvoreingenommen zuhören und mit viel Fingerspitzengefühl und ihrer großen Erfahrung bei teilweise komplexen Themen Knoten lösen können. Vertraulich und mit Respekt werden die Unternehmer und die Mitarbeiter in die Gedankenwelt des Mentors mitgenommen, wo sie mit ihr oder ihm gemeinsam Antworten erarbeiten, die auf das Unternehmen zugeschnitten sind. Die Mentoren müssen nichts verkaufen und es besteht keine wechselseitige Abhängigkeit. Dennoch muss der Kunde auch mal Kritik einstecken, beispielsweise beim Thema Mitarbeiterführung.

Die pro Wirtschaft GT setzt eine Vertraulichkeitsvereinbarung auf

Interessierte Unternehmer mit bis zu 250 Mitarbeitern können sich bei der pro Wirtschaft GT melden. Die pro Wirtschaft GT setzt zusammen mit dem Unternehmer eine Vertraulichkeitsvereinbarung auf, erfragt die Fachlichkeit und stellt den Kontakt zum passenden Mentor her. Die weiteren Schritte gehen die Mentoren mit den Mentees dann allein. Das Mentoring ist kostenlos, lediglich die Fahrtkosten werden in Rechnung gestellt.

Ansprechpartnerin bei der pro Wirtschaft GT ist Aleksandra Blagojević, Telefon 05241 85109, E-Mail a.blagojevic@prowi-gt.de.