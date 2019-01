Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Gegen Mittag erreicht der Einkaufswahnsinn am Silvestertag seinen Höhepunkt. Obwohl sämtliche Kassen im Marktkauf Speicher geöffnet haben, bildet sich eine lange Schlange, die zwischenzeitlich quer durch den ganzen Markt bis hin zur Wurst- und Fleischtheke reicht. Scheinbar will die ganze Stadt noch einen letzten, mal mehr und mal weniger wichtigen Einkauf tätigen, bevor das neue Jahr beginnt.

Für volle Regale ist in jedem Fall gesorgt, denn das 145 Mitarbeiter zählende Team von Oliver Speicher legt die ein oder andere Extraschicht ein und ist dank einer sorgfältigen Planung optimal vorbereitet. »Seit dem 19. Dezember wird nach Ladenschluss teilweise bis 1 Uhr nachts Trockenware verpackt und einsortiert. Frische Ware kommt jeden Morgen. Heute waren die ersten Mitarbeiter schon um 4 Uhr da, um den Markt für den Silvestertag vorzubereiten. In dieser wichtigen Zeit hat keiner bei uns Urlaub, denn heute wird auch noch mit der Inventur fürs Finanzamt begonnen«, erklärt Oliver Speicher, der allein am Montag mehr als 3000 Kunden in seinem Marktkauf zählt.

»Für einen Tag, an dem wir nur bis 14 Uhr geöffnet haben ist das schon nicht schlecht«, sagt Speicher. Seine Erfahrung: Zum Jahreswechsel kaufen die Leute nicht nur besonders viel, sondern auch alle nahezu das Gleiche ein. Besonders gefragt sind beispielsweise Chips, Raclette-Käse und Fondue-Fleisch. Sekt und Spirituosen aller Art verkaufen sich an Silvester ebenfalls hervorragend, und ein bisschen Feuerwerk darf im Einkaufswagen scheinbar auch nicht fehlen.

Ohne Plan läuft nichts

Damit all diese Produkte ständig für die Kunden verfügbar sind, bedarf es einer funktionierenden Logistik, bei der es vor allem auf Pünktlichkeit ankommt. »Wenn sich eine Lieferung verspätet müssen wir auch mal improvisieren«, sagt Oliver Speicher, der sich dabei unter anderem auf den Wareneingangsleiter Abbas Boryry verlassen kann.

Mit viel Leidenschaft sorgt der dafür, dass jeder Artikel vorrätig ist und nur Produkte mit hoher Qualität in den Regalen des Marktkaufs landen. »Die Zeit ist knapp. Ohne Plan läuft hier nichts«, sagt Abbas Boryry, der sich trotz des Silvesterstresses nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Kekse für die gute Laune

Ähnlich gut gelaunt zeigen sich auch die Mitarbeiter in den anderen Bereichen des Supermarktes, denn dank eines ausgeklügelten Schicht-Systems kann jeder Mitarbeiter mit vollem Elan an die Arbeit gehen. So wie zum Beispiel Emilie Hartung. Sie befindet sich derzeit im zweiten Lehrjahr zur Verkäuferin und sorgt in der Backwaren-Abteilung dafür, dass die Kunden neben Broten und Brötchen auch genügend Berliner vorfinden. »Hier steppt heute der Bär. Wir haben viel zu tun, aber mit den netten Kollegen und ein paar Keksen macht das Arbeiten Spaß«, sagt Emilie Hartung.