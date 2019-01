hre akkurate Handschrift und die Freude am Umgang mit Menschen haben Hannelore Kahmann 1990 ins Haller Standesamt gebracht. Dort hat sie früher auch die Rücken der Geburtenbücher von Hand beschriftet. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). In fast 30 Jahren im Haller Rathaus hat Hannelore Kahmann gut 2500 Paare Ehen geschlossen. Trotz der vielen Paare, die sich später wieder scheiden ließen, glaubt die Standesbeamtin mit all den Verliebten und Verlobten an Sinn und Wert der Ehe. »Die Hälfte der Paare sind inzwischen Wiederholungstäter«, sagt sie schmunzelnd.