Nachdem die Stadt Halle im aktuellen Haushaltsplan zunächst noch eine Liste mit stadteigenen alten Häusern geführt hat, die für einen Abriss vorgesehen waren, sind diese Abrissmarkierungen nach kritischer Debatte im Rat mittlerweile getilgt worden. Beruhigt Sie das oder welchen Schluss ziehen Sie aus der Aktion?

Ilka Windisch: Ich hoffe sehr, dass es auch so war wie kommuniziert wurde. Nämlich dass das Gebäudemanagement im Rathaus da diese Abrissliste hatte, aber die Bürgermeisterin darüber nicht informiert war. Ich habe mich allerdings gewundert, dass zum Beispiel auch das sogenannte Haller-Willem-Haus (Lange Str.30) auf der Abbruchliste stand, obwohl es doch eigentlich noch in einem guten Zustand erscheint.

Im Nachgang zu dem großen Bürgerworkshop Lange Straße haben Sie sich als Interessengemeinschaft in den einzelnen Ratsfraktionen mit ihren Ideen und Anregungen vorgestellt. Wie haben die Fraktionen darauf reagiert und wie erleben Sie die Resonanz bei Bürgern?

Kathrin Rother: Wir werden viel von Bürgern angesprochen, der Bereich Lange Straße ist in Halle wirklich Thema. Mit der großen Resonanz auf unseren Stadtrundgang im Oktober mit einem Denkmalexperten hatten wir so nicht gerechnet. Und unseren Austausch mit der Politik haben wir als sehr konstruktiv und rege empfunden.

Der Erhalt der alten Häuser hat ihrem Eindruck nach also mehr Gewicht als es vielleicht vorher noch der Fall war?

Windisch: Davon gehe ich aus. Erfreulicherweise hat zum Beispiel die UWG einen Antrag gestellt, dass die Einführung einer Erhaltungssatzung geprüft werden soll. Das zeigt, dass da wohl was in Gang gekommen ist.

In ihrem Vortrag vor den Fraktionen haben Sie anhand von Bildern von Gebäuden gezeigt, was Ihnen als Initiative am Herzen liegt, was man aus Fachwerk alles machen kann und welche Gebäude sie eher für verzichtbar halten? Wie hat die Politik darauf reagiert?

Rother: Zur modernen Architektur gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Es ist dabei die Funktion und das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes abzuwägen. Gebäude haben einen Zweck und den erfüllen sie. Aber über die geschmacklichen Ausprägungen der Gebäude kann man sich natürlich streiten. Windisch: Wir wollen durch diese Zuspitzung mit den Bildern zeigen, dass anstelle der historischen Häuser so etwas als krasser Gegensatz entsteht. Mit dem Ersatzbau für das Schmedtmann-Hotel ist ja bereits begonnen worden, Referenzobjekte zu setzen. Es gibt hier zum Beispiel keine Giebelelemente mehr zur Straßenseite hin, das ist völlig losgelöst von historischen Häusern.

Wie wirken denn solche modernen Häuser auf Sie?

Rother: Solche Häuser können überall in Deutschland stehen. Ich merke nicht mehr, ob ich mich in Süddeutschland befinde oder Ostwestfalen. Jede Region aber sollte ihre Besonderheiten herausarbeiten, zumindest in den historischen Stadtkernen. Wir möchten keine gesichtslose Stadt. Solche Gebäude wie das Henry-Dunant-Haus des DRK fand man vor 20 Jahren schick, aber das hat keine Beständigkeit. Historische Häuser hingegen sind zeitlos schön. Windisch: Ich befinde mich in einer historisch gewachsenen Stadt mit Stadtansichten, an die ich mich im Laufe eines Lebens gewöhnt habe, die mir eine gewisse Identifikation mit meiner Stadt bieten. Wenn das alles wegfällt in einer Zeit, in der sich eh alles verändert, finde ich das sehr traurig,

Wenn überall in Halle derzeit Veränderung erzeugt wird, sehen Sie denn auch positive ästhetische Beispiele?

Windisch: Es ist toll, wie an dem Kotthaus-Haus das ganze alte Fachwerk herausgearbeitet und zugleich modern saniert worden ist. Und es ist mit Büros und Wohnungen ausgestattet worden.

Wie müsste Ihrer Ansicht nach eine Debatte über langfristige Visionen für Halle geführt werden?

Windisch: Angesichts der vielen Entwicklungen an allen Ecken und Enden in Halle, sehe ich im Moment kein Gesamtkonzept, wohin die Reise gehen soll. Deshalb fordern wir eine grundlegende Identitätsdebatte. Rother: Themen werden in Halle losgelöst voneinander diskutiert. Beispiel: Erst wird groß auf dem Bürgerworkshop debattiert und kurze Zeit später taucht plötzlich das Thema der Aldi-Verlagerung in der Öffentlichkeit auf. Ich wundere mich, dass man die Debatte über die Entwicklung rund ums Haller Herz losgelöst von der Frage führt, ob man einen neuen Aldi in der sogenannten »rechten Herzkammer« an der Martin-Luther-Straße platziert. Das muss ich doch miteinander betrachten, auch wegen der Sichtachsen.

Ihrer Ansicht nach gibt es also noch kein klares Ziel, wohin die Reise in Halle gehen soll?

Rother: Es gibt diese Diskussion noch nicht, denn es wird ja immer betont, dass alles noch offen ist. Es hat sich noch niemand auf ein Konzept festgelegt, da und da wollen wir hin. Es ist nach meiner Wahrnehmung noch zu viel offen.

Wie soll denn die Stadt mit den fast 300 Jahre alten Fachwerk-Häusern, die sie an der Langen Straße aufgekauft hat, umgehen?

Rother: Die Stadt sollte eine gewisse Entwicklung mit Erhaltungs- und Gestaltungssatzung vorgeben. Und wir glauben fest daran, dass man bei Entwicklung entsprechender Konzepte auch Investoren anlockt, die solche Ideen mittragen. Es gibt gute Beispiele wie in Dissen, wo ein Investor den alten Frommenhof wieder zum Schmuckstück gemacht hat. Und es gibt Immobilienbörsen, wo insbesondere historische Häuser gehandelt werden. Windisch: Es entspricht eigentlich überhaupt nicht mehr dem Zeitgeist, dass historische Gebäude noch abgerissen werden, auch unabhängig vom Denkmalschutz. Vieles in der globalisierten Welt verändert sich, und da besinnt man sich gerne auf seine Wurzeln.

Was müsste denn nun praktisch passieren, damit Ihrer Meinung nach es in die richtige Richtung in Halle geht?

Windisch: Man muss sich erst mal Zeit lassen, das ist das wichtigste. Deshalb haben wir unsere Bürgeranregung mit der Forderung nach einem Planungsstopp vorgelegt, damit man sich zunächst den übergreifenden Themen widmen und die Identitätsdebatte führen kann, Möglichkeiten auslotet. Man darf nicht jetzt schon ins konkrete Planungsverfahren einsteigen, das man dann nicht mehr einfangen kann. Rother: Selbst Vorplanungen haben schon Konsequenzen. Man muss die Planung dem Konzept anpassen und nicht umgekehrt. Und der Erhalt der alten Häuser muss dafür unserer Meinung nach die bestimmende Leitlinie sein.

Welche mögliche Nachnutzungen in dem Ensemble alter Häuser an der Langen Straße könnte man sich vorstellen?

Rother: Da lässt sich ganz vieles denken, wir haben bisher nur ein Brainstorming gemacht. Zum Beispiel Senioren- oder Mehrgenerationenwohnen im rückwärtigen Bereich und in den davor liegenden alten Häusern könnten sich Betreuungseinrichtungen und Praxen vom Podologen bis zum Physiotherapeuten ansiedeln, auch gastronomische oder kulturelle Angebote. Es geht darum, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern. Solche Konzepte zu entwickeln, ist eine Aufgabe, die wir als Interessengemeinschaft Lange Straße nicht leisten können. Aber die Stadt sollte die Aufgabe jetzt angehen.