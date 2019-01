Die Resonanz auf den von Eckhard Kleine-Tebbe, dem Stadtsportbund Halle und dem SC Halle war enorm. 532 Läufer hatten sich vorangemeldet, 300 kamen am Samstagvormittag direkt vor Ort noch hinzu – und das trotz des ungemütlichen Wetters. 710 kamen ins Ziel. Die Autobahn hat eben ihren Reiz.

Autobahnlauf Halle Fotostrecke

Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold, Gunnar Feicht

Über fünf Kilometer siegte bei den Männern Axel Keril (SC Melle) in 18:03 vor zwei Solbadern: Jan Geisemeier auf Platz 2 (18:14) und Daniel Knoepke auf Platz drei (18:42). Bei den Frauen war das Treppchen fest in Solbad-Hand: 1. Katharina Kloppe (19:46), 2. Malin Bruhns (21:42), 3. Sabine Engels (22:00).

Über zehn Kilometer lief Nils Brand (TuS Eintracht Bielefeld) in 35:31 allen davon, auch seinem Vereinskollegen Jens Hiermayr (36:21) und Ingmar Lundström (DJK Gütersloh; 36:39), dem Sieger des Dissener-Borgholzhausener-Autobahnlaufs von 2001. Nur sechs Männern ließ Michelle Rannacher den Vortritt: Als erste Frau kam sie in 37:18 ins Ziel. Mit weitem Abstand folgten auf Platz zwei und drei Sonja Meyer (Melle) in 43:40 und Catalyn Ott (Teilzeitläufer Bielefeld) in 45:02.