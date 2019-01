Halle (WB/mk). Gleich zwei Sternsinger-Aktionen gibt es in Halle. Denn sowohl von der Herz-Jesu-Kirche aus als auch aus Stockkämpen machen sich Gruppen auf den Weg, um Segen und Gesang in die Häuser zu bringen.

Der Nachwuchs der Herz-Jesu-Gemeinde wurde in einem Gottesdienst, in dem Kreide und Aufkleber gesegnet wurden, ausgesendet. Schnell noch eine Stärkung für die 30 Kinder in der »Oase«, und dann ging es in neun Gruppen in 130 Haushalte. »Wir versuchen, bis zum frühen Nachmittag fertig zu sein. Teils ist es aber sehr weitläufig, weshalb wir auch Fahrer brauchen«, erklärte Anna Franke, die die Aktion in der Kernstadt und Künsebeck gemeinsam mit Kai Thöne und Melanie Bölle koordinierte. 3302,72 Euro sammelten die Sternsinger dabei ein.

Alle Spendengelder aus Halle gehen nach Ecuador

Die gesamten Spendengelder, auch die aus Stockkämpen, sollen in diesem Jahr wieder den von Marion Weeke ehrenamtlich organisierten Verein »Paten für Esmeraldas/San Lorenzo« zu Gute kommen, der Kindern im größtenteils bettelarmen Ecuador die Möglichkeit auf Bildung und regelmäßige Mahlzeiten eröffnet. »So bringen die Sternsinger nicht nur den Segen, sondern schenken auch anderen Kindern auf der Welt Hoffnung«, erklärte Anna Franke.

Immer weniger Sternsinger

Die Mitorganisatorin beklagt in jüngster Zeit immer weniger Teilnehmer, weshalb es ihr wichtig ist, das, wie sie sagte, »heldenhafte« Engagement der Sternsinger hervorzuheben, das für Kinder in Ecuador einen lebensverändernden Unterschied machen könne. Die Botschaft: Auch als kleiner Mensch kann man für andere die Welt verändern.

Mit insgesamt 30 Kindern war die Sternsinger-Gruppe der Kirchengemeinde Stockkämpen zwar ebenfalls kleiner als sonst, doch die Spendensumme konnte sich sehen lassen. »Es hat alles gut geklappt. Das Wetter war ja einigermaßen stabil und trotz weniger Kinder als im Vorjahr haben wir ein Rekordergebnis von 3500 Euro ersungen«, resümierte die Stock­kämpener Koordinatorin Sabina Kleinhans. Sie hofft, dass sich in den Ortsteilen sowie im Stadtgebiet wieder mehr Kinder für das ehrenwerte Engagement als Sternsinger begeistern können.