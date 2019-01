Von Stefan Küppers

Halle (WB). Der Aldi-Markt am Künsebecker Weg wird wegen eines größeren Umbaus in diesen Tagen für eine Woche komplett geschlossen. Dieser Umstand befördert die Debatte um die Standortzukunft des Aldi und was für die Stadt und ihre Bewohner strategisch wohl die günstigste Lage wäre.

Im Vergleich zu vielen Aldi-Märkten in Nachbarstädten hinkt der relativ kleine Markt in Halle (750 Quadratmeter Verkaufsfläche) hinterher. Die Modernisierung soll nun nachgeholt werden. Der Aldi schließt Donnerstag, 10. Januar, nach Ladenschluss und eröffnet wieder Freitag, 18. Januar.

Für einen neuen Aldi-Markt sind bislang drei Standorte im Gespräch

In der Zwischenzeit werden wohl viele Aldi-Kunden auf die übrigen Märkte in Halle ausweichen. Für Helmut Rose, Sprecher der Bürgerinitiative Alleestraße, ist dies eine gute Gelegenheit einmal abzuschätzen, wie viel Mehrverkehr durch die Verlagerung des Aldi-Marktes in den zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt wohl verursacht werden könnte. Denn bekanntlich sucht der Aldi einen neuen Standort, wo er eine größere Verkaufsfläche von bis zu 1400 Quadratmetern realisieren kann.

Drei Standorte sind bisher im Rennen. Im zentralen Versorgungsbereich läge die sogenannte »rechte Haller Herzkammer« (großer Parkplatz an der Martin-Luther-Straße zwischen Haus des Kirchenkreis und Kreissparkasse). Auch eine Fläche auf dem Alten Busbahnhof läge im Zentralen Versorgungsbereich und hätte deshalb keine Verkaufsflächenzahlbeschränkung, wie sie außerhalb dieses eng definierten Bereiches vorgeblich gilt. Eine dritte Alternative liegt gegenüber vom jetzigen Markt am Künsebecker Weg und zwar am Rande des künftigen Neubaugebietes Masch (dort, wo heute noch die beiden großen Sportplätze liegen).

Viele Kunden wollen in der Haller Südstadt einen Grundversorger behalten

Am Künsebecker Weg ist sogar eine Doppellösung im Gespräch. Denn hier könnten der Aldi und der Edeka-Markt vom Klingenhagen (wo Platz für neue Wohnbebauung bliebe) zusammen neu bauen. Das könnte in zweigeschossiger Bauweise gelingen, der Vollsortimenter Edeka könnte sich im Erdgeschoss ausbreiten, während der Aldi im Obergeschoss seine Kunden erwartet. Bei einer Gesamtzahl von etwa 3000 Quadratmetern, die in einem bestimmten Verhältnis verteilt werden müssten, könnten beide Märkte sich weiterentwickeln und moderner präsentieren. Eine Beschränkung von 800 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Markt gelte übrigens nicht, so ist zu hören, wenn diese Märkte in ihrem Einzugsbereich auch eine dezentrale Grundversorgerfunktion ausübten. Ein Beispiel für größere Verkaufsflächen (über 1000 Quadratmeter) außerhalb des Zentralbereiches ist der Haller Lidl.

Discounter und Vollsortimenter treten gerne gemeinsam an Standorten auf, weil sie sich gegenseitig befruchten. Verkehre können so erheblich reduziert werden, weil Kunden nur einmal anfahren. Auch werden so bis zu 20 Prozent weniger Parkfläche im Gegensatz zu zwei Einzelmärkten benötigt.

Wie ortsansässige Geschäftsleute bestätigen, wird in der Kundschaft der Wunsch nach Verbleib des Aldis am Künsebecker Weg vielfach artikuliert. Man wolle nicht für jedes Stück vom Süden über die Bahnlinie in die Innenstadt fahren, heißt es. Im Einzugsbereich des Marktstandortes Künsebecker Weg entstehen auch alle Neubaugebiete, demnächst noch Gartnischkamp, perspektivisch auch Wiesenstraße/Maschweg.

Rose fordert dazu auf, die Schließung für Verkehrszählungen zu nutzen. Seiner Ansicht nach ist eine Marktverlagerung in die Innenstadt für die Verkehrsbelastung dort kontraproduktiv.