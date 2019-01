Lübbecke (WB). Wer kennt nicht den Film »Charlie und die Schokoladenfabrik«? Und welches Kind träumt nicht davon, einmal in einer solchen Fabrik zu naschen? Franziska Nolte (20) aus Lübbecke hat ihre Ausbildung bei der Firma Storck in Halle (Kreis Gütersloh) abgeschlossen – als Beste von ganz NRW. Im Interview mit Mitarbeiterin Clara Werdin berichtet die Süßwarentechnologin, wie es in einer echten Süßwarenfabrik zugeht.

Wie sind Sie ausgerechnet auf diese Ausbildung gekommen? Der Beruf der Süßwarentechnologin ist in Lübbecke ja eher selten.

Franziska Nolte: Gerade darum ging es mir. Ich wollte keinen 08/15-Job machen, sondern etwas Außergewöhnliches. Als ich von der Süßwarenfirma August Storck in Halle gehört habe, habe ich mich direkt beworben. Für mich war es auch von Vorteil, dass es in der Nähe von Lübbecke ist und ich deshalb nicht so weit von Zuhause wegziehen musste. Ich war ja erst 17, als ich mein Abi am Wittekind-Gymnasium gemacht habe und mit der Ausbildung anfing.

Mit 17 darf man noch gar nicht allein Auto fahren – wie sind Sie am Anfang zu Ihrer Ausbildungsstelle gekommen?

Nolte: Dafür musste ich eine besondere Fahrerlaubnis beantragen. Als ich den Schein dann hatte, durfte ich meinen Arbeitsweg, und wirklich nur den Arbeitsweg, ohne Begleitung fahren.

Welche Art von Süßigkeiten stellt Storck her?

Nolte: Es gibt verschiedene Abteilungen, zum Beispiel »Schaumzucker« für Dickmanns, »Halbfabrikate« zur Herstellung von Kakaomasse und »Hart- und Weichkaramellen« für Bonbons. Wie in der Schokoladenfabrik im Film gibt es auch ein Nuss-Labor. Bei uns arbeiten da aber keine Eichhörnchen, sondern Menschen.

Waren Sie in jeder Abteilung? Was war Ihr Job?

Nolte: In der Ausbildung habe ich in allen Bereichen gearbeitet. In der Qualitätssicherung beginnt jeder Arbeitstag mit einem Rundgang, um die Produktion zu überprüfen. Das heißt, man probiert die Süßigkeiten und testet sie. Bei »Toffifee« wird beispielsweise genau geprüft, wie gut sich die Pralinen aus der Verpackung lösen. Im Labor habe ich auch gearbeitet. Da geht es um die Zusammensetzung, also um die chemischen Bestandteile der Süßigkeiten. Außerdem gibt es die Abteilung für Forschung. Da werden ständig neue Süßwaren entwickelt und das vorhandene Sortiment verbessert.

Sind Sie während der Ausbildung auch mal ohne Süßigkeiten unterwegs gewesen?

Nolte: Ich war in jedem Lehrjahr drei Monate lang an der Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft in Solingen. Ich muss aber zugeben, da dreht sich natürlich auch fast alles um Süßigkeiten. An der Schule habe ich Auszubildende aus ganz Deutschland getroffen.

Welche Fächer werden dort unterrichtet?

Nolte: So einige. Es gibt allein fünf Süßigkeiten-Fächer: Backwaren, Eis, Konfekt, Zuckerwaren und Schokolade, aber auch so etwas wie Sport. Man setzt sich nicht nur theoretisch mit den Süßigkeiten auseinander, sondern stellt sie auch selbst her. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie man Gummibärchen und Pralinen macht. Ich kann auch Schokoweihnachtsmänner. Da hat man eine vorgefertigte Hohlfigurform, die man erstmal schminken muss. Das heißt wirklich so. Mit weißer Schokolade malt man den Weihnachtsmännern zum Beispiel die Augen. Normalerweise hat man ja das fertig verpackte Produkt im Supermarktregal stehen. Schoko-Nikoläuse selbst herzustellen, ist viel spannender und macht echt Spaß. Das Beste ist eigentlich, dass ich all das, was ich im Unterricht gemacht habe, immer auch mit nach Hause nehmen durfte. Das waren wirklich Unmengen an Süßigkeiten.

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Wieso waren Sie schon nach zwei Jahren fertig?

Nolte: In bestimmten Fällen ist es möglich, ein Jahr zu überspringen. Das muss man dann aber mit der Firma und den Lehrern absprechen. Die Ausbildung ist nicht leicht, aber die Herausforderung, alles in nur zwei Jahren zu schaffen, hat mich gereizt. Außerdem habe ich während meines ersten Lehrjahres herausgefunden, dass man bei Storck auch ein Duales Studium machen kann. Das wollte ich auch.

Ihre Abschlussprüfungen haben Sie mit Bravour gemeistert. Wie sah die Prüfung aus?

Nolte: Die Prüfung ist genau wie die Ausbildung in Theorie und Praxis unterteilt. Ich musste zwei Klausuren schreiben; eine BWL- Klausur und eine, in der mein Wissen über Süßwaren, Mathe und Technik, Qualitätssicherung und Ernährungslehre abgefragt wurde. Die praktische Prüfung war aufregender. Erst musste ich eine vorgegebene Süßigkeit herstellen und dann ein eigenes Produkt vorstellen und zubereiten. Meine Kreation hieß »Zartbitterkuss mit einem zarten Minzeherz« – also eine Art »Dickmann« mit Pfefferminzgeschmack. Davon musste ich etwa 20 Stück unter den Augen der Prüfer herstellen. Die haben mir nebenbei Fragen gestellt. Das Endprodukt wurde schließlich mit meinen vorher gemachten Angaben verglichen: Stimmt das Gewicht? Stimmt der Geschmack? Und was ist mit dem Aussehen?

Wie ist Ihr Produkt bei den Prüfern angekommen?

Nolte: Ich bekam, die Klausuren und den Praxisteil zusammengenommen, 92 von 100 Punkten. Also denke ich, dass es ihnen wohl geschmeckt hat. Als der ganze Stress vorbei war, haben wir erstmal gefeiert. Stolz war ich natürlich auch. Vor allem, als dann der Brief der Industrie- und Handelskammer kam und ich zu einer Ehrung in Köln eingeladen wurde, weil ich die beste Auszubildende in NRW war. Der Ministerpräsident, der Harr Laschet, hat persönlich gratuliert. Moderiert wurde der Abend von Guido Cantz, den von »Verstehen Sie Spaß«. Als mir die Urkunde überreicht wurde, war sein Kommentar: »Ihre Ausbildung war sicher kein Zuckerschlecken.«

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Nolte: Ich habe inzwischen mein Duales Studium an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe begonnen. Der Studiengang heißt »Lebensmitteltechnologie« und ich habe natürlich den Schwerpunkt »Back- und Süßwaren« gewählt. Das heißt, ich werde noch mehr über Süßwaren lernen. In drei Jahren, wenn ich das Studium dann hoffentlich abgeschlossen habe, fehlt mir eigentlich nur noch jemand, der mir seine Schokoladenfabrik vermacht.

Die Fachschule der Süßwarenwirtschaft in Solingen

Ende des 19. Jahrhunderts entstehen in der Süßwarenbranche viele Unternehmen, die maschinell größere Mengen an Schokolade, Gebäck und Zuckerwaren produzieren. Die technischen Entwicklungen führen zu Arbeitsprozessen, die sich bald deutlich von Tätigkeiten des ursprünglichen Handwerks unterscheiden. Schon 1877 gründen die Schokoladenhersteller einen ersten Interessenverband. Im Jahr 1901 fordert Otto Rüger, Vorsitzender des »Verbandes Deutscher Chocoladefabrikanten«, den Nachwuchs gezielt und entsprechend der industriellen Anforderungen auszubilden. Rüger schwebt eine zentrale »Lehrfabrik« vor, die der ganzen Zucker- und Süßwarenindustrie zur Verfügung stehen soll. Erst 50 Jahre später, am 18. September 1954, wird die bundesweit einzigartige Akademie in Solingen eingeweiht. Pro Jahr werden hier etwa 100 angehende Süßwarentechnologen angemeldet, unter anderem von der Firma Storck in Halle (Kreis Gütersloh).