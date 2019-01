Die Band Revolverheld performt ihr aktuelles Album »Zimmer mit Blick« im Rahmen der gleichnamigen Open-air-Tournee am 31. August im Gerry-Weber-Stadion in Halle.

Seit der Gründung veröffentlichten sie vier Studioalben, alle erreichten die Top Ten. Nach ihrer erfolgreichen »MTV Unplugged in drei Akten«-Tour und der Tournee zum neuen Album »Zimmer mit Blick« performen Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn erneut im Haller Gerry-Weber-Stadion: Am Samstag, 31. August, ab 18.30 Uhr, präsentiert das Quartett neben den Hits seines fünften Studioalbums (»Immer noch fühlen« oder »Liebe auf Distanz) auch weitere musikalische Meilensteine: »Halt dich an mir fest«, »Lass uns gehen«, »Spinner« und »Ich lass für dich das Licht an« im Rahmen der »Zimmer mit Blick – Open Air 2019«-Tour auch in Halle.

Die Band um Frontmann Johannes Strate ist bereits bei den Gerry Weber Open 2011 und 2018 ihre aufgetreten. Am »Kids’ Day« und »Family Day« begeisterten sie Tausende Besucher, auch mit dem Turniersong »Immer noch fühlen«. Ausgelassen, in bester Spiellaune und mit einer Portion Humor begeistert Revolverheld das Publikum aufs Neue. Johannes Strate: »Wir sind eine Band, die immer schon unheimlich viel positive Energie hatte. Wenn wir Konzerte spielen, dann gehen die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause.«

Das neue Album strotzt vor frischen Perspektiven, unerwarteten Grooves und modernen Sounds. Noch immer stehen authentische Geschichten mitten aus dem Leben im Zentrum der Songs, aber immer öfter blitzt eine gesellschaftskritische Seite durch: »Für uns ist es heutzutage einfach nicht mehr okay, keine Haltung zu haben«, sagt Strate.

Eintrittskarten sind auch in allen WB-Geschäftsstellen oder unter www.westfalen-blatt.de erhältlich.