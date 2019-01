Von Johannes Gerhards

Aus dem Fachbereich »Mensch, Kultur, andere Länder« empfiehlt er einige Appetit-Happen. Dazu gehören die Semesterauftaktveranstaltung mit dem Quartett »Die Grenzgänger« am 8. Februar um 19.30 Uhr in der Aula der CJD-Sekundarschule in Versmold, eine Lesung mit dem aus dem Kölner Tatort bekannten Gerichtsmediziner und Autor Joe Bausch aus seinem Buch »Gangsterblues« am 8. April im Rathaus Steinhagen und eine Lesung mit dem aus Halle stammenden Schriftsteller Karl Wolfgang Flender am 4. März.

Paartanz bis Freestyle-Disco

Aus dem Bereich »Gestalten, Kreativität, Musik« hat Sylvia Feld Tipps parat: Sie empfiehlt den Workshop Zeichengrundlagen mit Sebastian Hamann am 2. und 3. März im Steinhagener Heimathaus, eine Beratung zur Einstufung in die Gitarrenkurse am 13. Februar ab 17.30 Uhr im Berufskolleg Halle und weist auf das reichhaltige Tanzangebot von Kreis- über Paartanz bis zum Freestyle-Disco hin.

»Waldbaden« nennt sich eine in Asien bereits anerkannte Heilmethode zur Stressbewältigung. Katharina Hinze lädt am 23. März in Borgholzhausen und am 21. Juli in Steinhagen dazu ein, beim absichtslosen Schlendern durch den Wald Raum und Zeit zu vergessen. »Essbares von Bäumen – Die Lebenskraft der grünen Riesen« lautet der Titel einer Veranstaltung am 7. Mai in der alten Dorfschule in Brockhagen. Ulrike Sprick möchte dazu anregen, die von unseren Vorfahren genutzten Lebensmittel wie Knospen, Blätter und Blüten wieder in die Alltagskost zu integrieren.

Chinesisch für den Urlaub

Der Fachbereich Sprachen teilt sich in die Vermittlung von Deutsch in Integrationskursen bis hin zum Einbürgerungstest und Erlernen diverser Fremdsprachen. Dazu gehören laut Britta Lechte neben den Klassikern auch Plattdeutsch, Gebärdensprache und Lesen/Schreiben für funktionale Analphabeten. Neu im Programm ist »Chinesisch für den Urlaub«, wobei Chia-Wang Lin ab dem 20. Februar auch auf vermeidbare Fettnäpfchen im Rahmen eines »China-Knigges« eingehen wird. Den »Spaß am Deutsch sprechen« möchte Christiane Gerner in einem Dialogprojekt für Deutsche und Migranten vermitteln. Das kostenfreie Angebot beginnt am 22. Februar um 18 Uhr in der Aula der Haller Lindenschule.

»Auf Wunsch der Teilnehmer haben wir die Kurse im IT-Bereich verkürzt und kompakter gestaltet«, sagt Mira Ragunathan vom Fachbereich »Beruf, Computer, Umwelt«. Hier werden Kurse speziell an die Bedürfnisse von Jugendlichen oder Schichtarbeitern angepasst. Eine Teilnahme sei auch von zuhause aus über die VHS-Cloud möglich, betont die neue VHS-Mitarbeiterin. Sie verweist zudem auf drei Infoveranstaltungen über »Lichtverschmutzung«.

Anmeldungen ab sofort

Der Fachbereich »Junge VHS« bietet neben Tastschreiben und Office-Kursen auch Eltern-Kind-Kurse wie Töpfern und Yoga an. Dazu findet am 11. Mai eine Führung durch das Bielefelder Stadttheater statt. Am 26. Mai kann die Aufführung von »Babar, dem kleinen Elefanten« besucht werden.

Von sofort an sind Anmeldungen möglich – im VHS-Büro, per Post (Postfach 1662 in 33781 Halle), telefonisch (05201/8109-0) oder per E-Mail ( post@vhs-ravensberg.de ). Bei der Anmeldung über die Webseite www.vhs-ravensberg.de ist wegen eines Providerwechsels eine erneute Registrierung für alle Kunden erforderlich.