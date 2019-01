Von Klaudia Genuit-Thiessen

Krimis, Detektivroman, historisch Belletristisches – das Damen-Trio aus der kulturellen Ecke der Stadtverwaltung öffnet wieder ein Fenster zur Literatur. Bibliothekarin Anke Limprecht, Gleichstellungsbeauftragte Eva Sperner und Susanne Debour vom Kulturbüro haben erneut sechs interessante Lesungen für die Reihe »Literatour Halle« organisiert: mit Promi-Autoren und »Eigengewächsen« der heimischen Szene.

»Wenn Martha tanzt«

Den Anfang macht schon am Dienstag, 22. Januar, um 10.30 Uhr eine Veranstaltung im Rahmen des 100. Bauhaus-Geburtstages. Tom Saller, geboren 1967, arbeitet als Psychotherapeut in der Nähe von Köln. Sein Debütroman heißt »Wenn Martha tanzt« – »eine fesselnde Geschichte einer sehr starken, zähen Frau«, wie Anke Limprecht sagt. Diese Martha wird 1900 als Tochter des Kapellmeisters in einem Dorf in Pommern geboren. Von dort geht sie ans Bauhaus in Weimar – ein gewagter Schritt. Gründer Walter Gropius wird auf sie aufmerksam, denn durch ihren Tanz erringt sie Bewunderung und Respekt der Bauhausmitglieder. Anke Limprecht: »Tom Saller hat nach dem Motto gearbeitet: Schreibe den Roman, den selbst gern lesen willst, aber sein erster Superhelden-Thriller ist nicht auf den Markt gekommen. Er war aber der Türöffner für dieses Debüt.«

Dienstag, 26. Februar, ist die bekannte Schauspielerin, Sängerin und Rezitatorin Jule Vollmer zu Gast im Bürgerzentrum Remise. »Wir kennen Miss Marple und Hercule Poirot. Aber wir wissen nichts über Agatha Christie«. An diesen Abend unter dem Titel »Ein Lebenskrimi« über die britische Schriftstellerin schließt sich eine Lesung von Karl Wolfgang Flender an. Flender, 1986 in Bielefeld geboren und in Halle aufgewachsen, hat mit seinem zweiten Buch einen fein konstruierten, hoch spannenden Roman um wahren Heldenmut in einer entzauberten Welt vorgelegt. Er liest aus »Helden der Nacht« am Montag, 4. März, im Bürgerzentrum.

»Nur ein Schubs«

Der Leiter der Haller Polizeiwache stellt sich am Dienstag, 26. März, ebenfalls literarisch vor. Erster Polizeihauptkommissar Jan Bobe hat mit »Nur ein Schubs« einen waschechten Gütersloh-Krimi vorgelegt.

Mit »Fräulein Nettes kurzer Sommer« nimmt sich die 1961 in Hamburg geborene und mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Bestsellerautorin eines Zeitfensters im Leben der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff an. Die 23 Jahre alte Nervensäge Annette, schon damals »ein streitbarer Geist und Enfant terrible« hat auf dem Bökerhof bei Brakel eine »Liebeskatastrophe mit familiärem Flächenbrand« entfacht. Nach der Lesung aus dem trocken-lakonisch geschriebenen Roman mit viel Fakten und wenig Fiktion am Montag, 8. April, um 19.30 Uhr in der Remise schließt sich eine Veranstaltung mit Anne Gesthuysen an. »Mädelsabend« heißt das Buch über ein bewegtes Frauenleben. Die Journalistin und Moderatorin kommt am Dienstag, 21. Mai, zum zweiten Mal nach Halle.

Eintrittskarten gibt es im Bürgerbüro. Keine Karte erforderlich ist für die Literaturgespräche im Café der Remise. In Kooperation mit der Stadtbücherei lädt Irma Selbitschka vierteljährlich zu einem literarischen Dialog ein.