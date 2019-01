Die Autobahnen A33, A2 und A30 in Ostwestfalen-Lippe bilden zwischen Bielefeld, Bad Oeynhausen und Osnabrück ein Dreieck, in dem nur noch eine kleine Lücke von 7,2 Kilometern klafft (graue Linie). Für den Durchgangsverkehr in Nord-Süd- sowie in Ost-West-Richtung und die Erschließung des Wirtschaftsraumes ist das ein erheb­licher Fortschritt. Foto: Andre Günzel/Grafik