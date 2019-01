Halle (WB). Diese Überraschung ist ihr gelungen: Nathalia Goncalves Miranda aus Halle ist in der zeweiten Woche beim RTL-Format »Der Bachelor« eingestiegen. Zum Leidwesen ihrer Konkurrentinnen.

Kurz vor der Nacht der Rosen zog die 25-Jährige im Glitzerkleid in die Villa in Mexiko ein, kam sogleich in den Genuss eines begehrten Vier-Augen-Gesprächs mit Andrej Mangold. Der Bachelor: »Hat Kurven, steh ich drauf.«

Die übrigen Kandidatinnen reagierten da eher ablehnend auf den Neuzugang. »Nein, ich freue mich natürlich nicht«, gab Cecilia Asoro zu. »Das ist keine Konkurrentin für mich«, sagte Mariya Lazareva und schied wenige Momente später aus.

Auf Instagram kündigte sie ihre Teilnahme am TV-Format so an:

Vor zehn Jahren von Brasilien nach Deutschland gezogen, lebt Nathalia laut RTL heute in Halle. Demnach arbeitet die gelernte Sozialhelferin bei einem Süßwarenhersteller und steht nebenberuflich als Model vor der Kamera.

In ihrer Freizeit lässt die brasilianische Powerfrau ihr Temperament auf der Tanzfläche mit Freunden raus, heißt es bei RTL. Nachdem die 25-Jährige seit mehr als einem Jahr Single ist, suche die sie einen Mann an ihrer Seite, der ihr das Gefühl von Geborgenheit gebe. »Ich liebe es, wenn ein Mann Gefühle zeigt«, sagt Goncalves Miranda. Und über den Bachelor: »Er ist traumhaft schön«.