Wo vor Monaten noch Waffel-Spezialitäten gebacken worden sind, macht der 25-jährige Gastronom im Februar seinen »eigenen Laden« auf. Der gelernte Restaurantfachmann mit Wurzeln in Brockhagen will das Café mit der Mini-»Kombüse« breiter aufstellen als sein Vorgänger: mit kleinen Gerichten wie Suppe, Quiche, Wraps und Panini, aber auch mit Kaffee-Spezialitäten, Kuchen und Torten aus der »Sieben-Sachen-Tortenmanufaktur« aus Brockhagen. »Luise Strothenke ist meine Cousine und backt auch erstklassige Hochzeitstorten«, weiß Clemens Strothenke um seine Basis.

»Wanderjahre« auf der MS Europa

Rückhalt hat er auch in Gastwirtin Antje Siekendiek. Im Hotel Hollmann hat er bis Ende 2018 gearbeitet. »Wir haben sogar die Räume gemeinsam angeguckt. Der Tresen bleibt drin, aber die Wände bekommen natürlich frische Farbe«, erzählt der Wahl-Paderborner, der zwölf bis 16 Sitzplätze einrichten will.

Schon bei einem Praktikum im »Ententurm« hat Clemens Strothenke der Gastronomie-»Bazillus« erwischt. Weil die Atmosphäre so nett war und er den Kontakt mit Menschen mag, absolvierte er im Service des Brockhagener Restaurants seine Lehre. Einen guten Teil seiner »Wanderjahre« brachte er auf einem Schiff zu: auf der MS Europa. Abgesehen von einigen Monaten in einem Bielefelder Café, wo er fix vom Schicht- zum Betriebsleiter aufstieg, und einer Sommersaison auf Sylt arbeitete er an Bord – und ließ sich die Seeluft ins Gesicht blasen. Schipperte übers Mittelmeer, aber auch nach China und Australien und ging dann beruflich in Halle vor Anker.

»To-go«-Angebote im Pfandsystem

Der Name »Heimathafen« erzählt von seiner Geschichte und dem Gefühl von Leichtigkeit, das er sich für das Bistro wünscht. Er möchte einen Ort schaffen, wo man Freunde trifft, wo man in Ruhe guten Kaffee trinken und etwas essen kann. Strothenke: »Heimat ist da, wo du deinen Anker wirfst«.

Dafür hat er sich einiges vorgenommen: Er will frische Bio-Produkte verwenden und trotz eines »To-go-«Angebotes möglichst wenig Plastikmüll schaffen. Geplant ist ein Pfandsystem. Öffnen will er von montags bis samstags von 11.30 bis 17 Uhr.