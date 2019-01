Von Klaudia Genuit-Thiessen

Wibowibowibowi: Während sich die meisten Sänger schon einsingen, schlüpft so mancher verspätet in den Saal des Martin-Luther-Hauses. Links der Sopran vor den Tenören, rechts der Alt und dahinter der Bass – Kirchenmusikdirektor Martin Rieker begrüßt die Sänger mit Späßen und versteckten Drohungen.

Der Leiter der Haller-Bach-Tage will mit seinem Chor Ehre einlegen. Noch ein Mal, bevor er als Kantor in den verdienten Ruhestand wechselt. Dafür hat er sich zum Abschluss des Klassikfestivals nochmal Bachs h-Moll-Messe ausgeguckt. Bekanntlich ein ausgesucht schwieriges, monumentales und kontrapunktisch hoch kompliziertes Werk, das lange Zeit als total unsingbar galt.

»Steht mal aufrecht«

Der Großmeister hat daran wohl 20 Jahre gearbeitet und es möglicherweise niemals komplett aufgeführt. Und jetzt lässt Martin Rieker die fast 100 Sänger die Tonleitern rauf und runterklettern. »Steht mal aufrecht vor eurem Schöpfer«, fordert er in seinem leicht süddeutsch gefärbten Ton und muss selbst lachen. Bevor er eine Sekunde später auf dem E-Piano einzelne Takte aus dem schwierigen Kyrie anschlägt. Alles muss er allein machen: den Chor dirigieren, Klavier spielen und die Noten umblättern. In Halle fehlt ein Pianist als Begleiter.

Ha! Das Cis ist zu tief. Das Eleison klingt nicht offen und obertönig genug. Und dann noch das Tempo. »Das Thema heißt Ruhm Gottes. Das muss noch geschwinder. Nicht erst den Nachbarn anschauen und dann den Mund aufmachen – dann ist die Synkope schon da«, macht Rieker Dampf. Und ruft in die Sechzehntel-Noten noch ein ärgerliches »Das wird nicht von allein!«

»Ich könnt’s auch nicht singen«

Rieker hat seit Jahrzehnten einen hoch gelobten Chor. Er verlangt ihm einiges ab. Wer da nicht mithalten kann, der darf gerne in der Singgemeinde mitmachen. Der Bach-Chor soll sein Niveau halten. Muss. Auch in Johann Sebastian Bachs »Missa tota et concerta« soll der Chor nicht mit Monumentalitäten imponieren, sondern intensiv und mit nuanciertem Ausdruck innere Spannungen laut werden lassen. Dafür hat er schon 1992 beste Kritiken bekommen. Almut Hage erinnert sich gut. Sie hat damals schon mitgesungen und das große Werk seitdem schon oft und nicht nur in Halle aufgeführt.

Jetzt ist sie einer der »alten Hasen« mit Erfahrung im kleinen Ensemble. Martin Rieker hat den kleinen Chor geschickt innen zusammengesetzt. Bei Takt 51 des Kyrie hört man alles, behauptet er. »Wenn das in zwei Wochen nicht sauber sitzt, singt das nur der kleine Chor. Das ist nicht bös gemeint, aber so geht’s nicht«, warnt er in Richtung Sopran und Alt. Dann lächelt er: »Ich könnt’s auch nicht singen«.

Der Chor nimmt es mit Gleichmut, setzt immer wieder neu an. Wofür, das wissen Lucy Redecker (16) und Elisa Rademacher (20) genau: »Wenn man einmal erlebt hat, was dabei raus kommt: Gänsehaut und Tränen in den Augen.«