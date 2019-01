Der große Festakt ist für den endgültigen Lückenschluss am Jahresende in Borgholzhausen versprochen. In Nieselregen und Nebel traf sich am Freitagmittag nur ein kleiner Kreis, um das Teilstück zu eröffnen.

A33 in Halle freigegeben Fotostrecke

Foto: Klaus-Peter Schillig, Annemarie Bluhm-Weinhold

Aber auch NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst legte beim symbolischen Akt mit Hand an. »Allein durch diese 5,4 Kilometer wird Halle um bis zu 5000 Autos am Tag entlastet. Das ist es wert, auch ein Teilstück allein freizugeben«, sagte er im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Und dann floss der Verkehr zunächst einspurig im Übergang von der Westumgehung auf die A 33 Richtung Bielefeld, kurze Zeit später auch in der Gegenrichtung. Und nicht einmal eine Stunde später waren auch die Auf- und Abfahrten frei. Die letzten Baken wurden in Künsebeck Fahrtrichtung Osnabrück eingesammelt.