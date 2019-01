Die neu Baken an der Schloerstraße, die künftige Versickerungsbeete markieren sollen, sorgen für Diskussionen. Foto: Stefan Küppers

Von Stefan Küppers

Halle-Bokel (WB). Das Thema »Versickerung von Niederschlagswasser als Anpassung an den Klimawandel« klingt nicht wirklich aufregend. Dass dennoch am Donnerstagabend knapp 120 Bokeler ins Gemeindehaus gekommen sind, um sich von Stadtvertretern informieren zu lassen, hat seinen Grund. Denn was für die Umwelt wünschenswert erscheint, droht durch Parkraumverluste erhebliche Einschränkungen im Lebensalltag zu verursachen.