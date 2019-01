Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Um 19.46 Uhr ist es am Donnerstagabend soweit. Nach mehr als 150 Jahren, in denen der Männergesangverein Ravensberg die Haller Stadtgeschichte aktiv mitgestaltet hat, wird der traditionsreiche Chor aufgelöst.

Da Vorsitzender Baars wie der gesamte Vorstand nicht noch einmal zur Wahl antritt und sich auch niemand dazu bereit erklärt, den Verein weiterzuführen, wird das sich zuletzt anbahnende Szenario Wirklichkeit. Für die 20 verbliebenen Mitglieder ein trauriger Moment. Die ein oder andere Träne rollt.

»Das tut im Herzen weh«

»Es ist für uns alle ein schwerer Abend. Die Auflösung vorzunehmen tut einem im Herzen weh, doch wir müssen uns der Entwicklung stellen. Wir hatten grandiose Feiern und Auftritte, bei denen wir die Menschen mit unserem Gesang begeistert haben. Unsere Proben am Donnerstag werden mir fehlen«, sagt ein sichtlich ergriffener Dieter Baars. Er übernahm das Amt des Vorsitzenden im vergangenen Jahr von Jürgen Wolff und hat die Mitglieder seither auf das nahende Ende des Vereins vorbereitet. Nicht zuletzt dafür wurde der langjährige und stets engagierte Sänger zum Ehrenvorsitzenden ernannt – eine Ehre, die von den aktiven Sängern bis dato nur Jürgen Wolff zu Teil wurde.

Die Gründe für die nun vollzogene Auflösung sieht Dieter Baars zum einen in Versäumnissen, für ausreichend Nachwuchs im Chor zu sorgen, und zum anderen in der Tatsache, dass sich scheinbar niemand mehr bereit erklären will, ehrenamtlich ein leitendes Amt ausüben. Er bittet die Mitglieder kurz darauf, sich in die Vereinschronik einzutragen. Außerdem sollen Noten von besonders beliebten Liedern des Chores archiviert werden.

Jubiläum als krönender Schluss

Vorstandsmitglied Gerhard Wißmann nutzt derweil die Gelegenheit, um noch einmal auf das vergangene Jahr zurückzublicken, in denen der Verein bekanntlich sein 150-jähriges Bestehen feierte. »Es war ein schönes, arbeitsreiches Jahr. Viele Ehrengäste kamen zum Jubiläum im Mai. Sogar ein Grußwort des Ministerpräsidenten wurde verlesen. Es folgte ein toller Auftritt beim Konzert der Haller Chöre, doch besonders schön war das Konzert im November mit den Don Kosaken. Ein Gänsehauterlebnis, wir mussten viele Stühle dazu holen. Die Kirche hat vibriert«, erinnert sich Wißmann.

Für den MGV Ravensberg bildete 2018 somit einen würdigen Abschluss, der gleichzeitig auch das Ende der Zusammenarbeit mit Chorleiter Christian Schumacher bedeutet. Dieser bedankte sich bei den Sänger für die gemeinsamem Jahre und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft, in der sich de Mitglieder jedoch weiterhin einmal im Monat treffen wollen.

Letzte Ehrennadeln

Zudem wurden am Donnerstagabend noch drei Sänger für ihre langjährige Mitgliedschaft im Chor ausgezeichnet. Paul Meise ist beispielsweise schon seit 70 Sänger, Gottfried Gubig singt seit 65 Jahren. Beide waren jahrelang Mitglieder im MC Brockhagen. Außerdem wurde Siegfried Leimer für 40 Jahre Mitgliedschaft im MGV geehrt.

Die verbliebenen 331 Euro aus der Vereinskasse stellt der Chor der Musikschule zur Verfügung – Ein letzter musikalischer Dienst, den die leidenschaftlichen Sänger ihrer Stadt erweisen, bevor sie zum vorerst letzten Mal das Lied »Heimat« anstimmen – eines ihrer Lieblingslieder.