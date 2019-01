Von Klaus-Peter Schillig

Eine einsame Dorfstraße wird sie auch in diesem Jahr noch nicht, die B 68 durch Halle. Zwar kann man jetzt über die A 33 südlich an Halle vorbeifahren, es bleibt aber die »Knubbel­ecke« (O-Ton Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann) an der Auf- und Abfahrt zwischen Westumgehung und B 68. Hier kommen sie alle wieder zusammen, müssen eine reguläre und eine provisorische Ampelanlage überwinden. Oft genug mit Rückstaus und Wartezeiten. Wer sich auskennt als Autofahrer, wird also zunächst mal auf der Bundesstraße bleiben, weil er hier bis Steinhagen oder sogar Bielefeld Innenstadt kaum Zeit verliert.