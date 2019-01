Von Stefan Küppers

Halle (WB). Die mittlerweile jahrelangen Diskussionen über die Verkehrsverhältnisse an der Alleestraße beziehungsweise unteren Bahnhofstraße haben jetzt zu einer behördlichen Anordnung geführt. Bestimmte Radwegbereiche dürfen jetzt nur noch durch Fußgänger genutzt werden.

Die jetzt durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofes umgesetzten Maßnahmen hatten sich bereits vor Monaten nach einem Behördentermin angedeutet, an dem unter anderem die Bezirksregierung, das Straßenverkehrsamt des Kreises Gütersloh, die Stadt und die Kreispolizeibehörde beteiligt waren. Bei diesem Termin im September 2018 war behördlich festgestellt worden, dass die vorhandenen Radwege auf der unteren Bahnhofsstraße teilweise so schmal sind, dass das Fahrradfahren neben Fußgängern nicht mehr gestattet werden kann. Hinzu kommt, dass direkt vor der Bäckerei Pollmeier am Bahnhof sich eine nicht ungefährliche Abbruchkante befindet.

Nur Kinder unter zehn Jahren dürfen noch auf den ehemaligen Radwegen fahren

Wenn Behörden aber Gefährdungen bekannt werden und dann nicht handeln, können diese im Falle von Unfällen womöglich haftbar gemacht werden, heißt es. Jetzt wird den möglichen Konfliktpunkten im Zuge der Engstellen an der unteren Bahnhofsstraße durch Radfahrverbote auf den bisherigen Radangebotsstreifen Rechnung getragen. Das bedeutet, dass auf einer Strecke von etwa 60 Metern von der Bäckerei Pollmeier bis zum Bahnhof der bisherige Radweg durch das blaue Verkehrszeichen 239 zu einem Sonderweg Fußgänger wird. Auf diesem dürfen Radfahrer nur noch unterwegs sein, wenn sie absteigen und ihr Fahrrad schieben.

Gleiches gilt auf der gegenüberliegenden Seite der unteren Bahnhofstraße entlang der Mauer zum Alten Friedhof. Hier ist auf einer Länge von 160 Metern ein Sonderweg Fußgänger eingerichtet. Hier dürfen rechtlich gesehen nur noch Kinder unter zehn Jahren mit dem Rad fahren, weil sie ohnehin bis zu diesem Alter auf Bürgersteigen fahren dürfen. Alle anderen Radler sind durch die Beschilderung aufgefordert, auf die Straße zu wechseln. Am ersten Tag hat sich freilich kaum ein Radfahrer daran gehalten, womöglich in Unkenntnis der Rechtslage und Regeln.

An der Alleestraße ändert sich zunächst einmal nichts

Entlang der weiterführenden Alleestraße können Radler weiterhin die Radwegangebotsstreifen nutzen, müssen dies aber nicht. Sie können auch auf der Straße fahren. Die Stadt beabsichtigt nach wie vor, so bestätigt Abteilungsleiter Eckhard Hoffmann, den vom Fachbüro Kaulen konzipierten Umbau der Alleestraße in diesem Jahr der Politik zur Entscheidung vorzulegen. Der von der Bürgerinitiative Alleestraße geforderte Planungsstopp für die Alleestraße soll im nächsten Bau- und Verkehrsausschuss Thema werden.